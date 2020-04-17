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"ОРВИ уже закончились": Лукашенко распорядился возобновить учебу в Беларуси в пик пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у его страны - свой собственный путь борьбы с коронавирусом

сегодня, 16:20
Автор:

• Елена Волкова

"ОРВИ уже закончились": Лукашенко распорядился возобновить учебу в Беларуси в пик пандемии

Невзирая на то, что в Беларуси официально подтвердили почти 5 тысяч случаев коронавируса, президент Александр Лукашенко распорядился возобновить учебный процесс уже на следующей неделе. Об этом пишет агентство “Белта”.

По словам Лукашенко, грядущая неделя уйдет на "медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".

"Надо аккуратно смотреть за людьми, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - говорит Лукашенко.

По его словам, у Беларуси - свой собственный путь борьбы с вирусом: сейчас "забрезжил лучик надежды", что коронавируса в будущем не будет.

"Не тем путем пошли, видите ли (о критике Беларуси другими государствами, - ред.). Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают", — сетует политик.

Напомним, в России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади.


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Источник: https://comments.ua/
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