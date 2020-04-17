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“Победный” парад: в России произошло массовое заражение детей коронавирусом

Кадеты петербургского Нахимовского военно-морского училища были в Москве на репетиции парада, а теперь массово болеют COVID-19

сегодня, 16:00
Автор:

• Елена Волкова

“Победный” парад: в России произошло массовое заражение детей коронавирусом

В России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно информации московских журналистов, в изоляции пребывает еще 155 школьников, которые ожидают тест на коронавирус. Что же касается инфицированых, большинство из них - дети от 15 до 17 лет. В больнице находятся и преподаватели, в частности -  начальник Нахимовского училища Анатолий Минаков.

Напомним, в нашей стране в минувшие сутки коронавирусом заразился еще 501  человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных составляет 4662 украинца. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья. По информации МОЗ, на сегодняшний день, 17 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 125 пациентов. В то же время вылечилось 246 человек. О ситуации в регионах, которые поражены вирусом без исключения, читайте на сайте “Комментарии”.


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