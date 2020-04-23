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"Нормандский саммит в онлайн-режиме": известна дата встречи министров четырех стран

Нормандская встреча на министерском уровне в условиях карантина запланирована уже на следующую неделю

сегодня, 12:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Нормандский саммит в онлайн-режиме": известна дата встречи министров четырех стран

Встреча министров иностранных дел - Украины, Франции, Германии и России - в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, запланирована на 30 апреля в режиме видеоконференции. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на  украинский МИД.

Как отмечают в Министерстве, вынужденная изоляция и меры по карантину приведут к установке видеосвязи между главами МИДов.

Участие России на указанную дату подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что обязательно выполнит свое предвыборное обещание по завершению войны на Донбассе до конца своего президентского срока

"Уверен персонально. До окончания срока моей каденции мы закончим эту войну", - кратко и решительно заявил украинский гарант.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stala-izvestna-data-videokonferentsii-normandskom-1587631402.html
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