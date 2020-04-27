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Макрон приедет в Киев сразу после окончания карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил перспективы своего визита в Украину с президентом Владимиром Зеленским

сегодня, 17:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

Макрон приедет в Киев сразу после окончания карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с украинским гарантом Владимиром Зеленским, пообещал, что прибудет с рабочим визитом в Киев как только минует опасность пандемии COVID-19  и все ограничения по карантину будут сняты. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, лидер Франции ответил согласием на приглашение Владимира Зеленского.

"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и только этот визит станет возможным", - заявил украинский гарант.

Оба президента обсудили дальнейшее сотрудничество и получение Украиной гуманитарной и медицинской помощи в рамках борьбы с пандемией, а также дальнейшие перспективы для установления мира на Донбассе.

Эмммуэль Макрон отметил, что приветствует позицию украинского руководства по возвращению пленных с оккупированных территорий и намерен и дальше работать над тщательным соблюдением Минских соглашений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Белого Дома в Вашингтоне Дональдом Трампом и согласовал необходимые реформы для ВОЗ в условиях борьбы с коронавирусом. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-f-60877
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