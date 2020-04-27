Трамп и Макрон обсудили ключевые реформы для ВОЗ

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились о необходимости внедрения реформ для Всемирной организации здоровья на фоне пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Белом Доме.

Во время проведения переговоров лидеры двух стран отметили, что мировая организация достаточно успешно справляется с коронанавирусом, но требует корректировок для наиболее положительного результата.

Трамп и Макрон подняли вопрос сотрудничества в связи с экономическим кризисом, который также угрожает не только маленьким странам, но и геополитически сильным державам.

"Оба президента согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - заключает представитель Белого Дома в Вашингтоне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пока мир продолжает бороться с коронавирусом и противостоит опасности экономического коллапса, в Северной Корее переживают свое державное горе - тяжелое состояние здоровье вождя Ким Чен Ына, который находится буквально в состоянии между жизнью и смертью.





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