Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7639.12

ETH/USD

196.31

LTC/USD

44.57

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Трамп и Макрон обсудили ключевые реформы для ВОЗ
НОВОСТИ Все новости

Трамп и Макрон обсудили ключевые реформы для ВОЗ

Президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали необходимые реформы для ВОЗ на фоне глобальной пандемии COVID-19

сегодня, 01:09
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп и Макрон обсудили ключевые реформы для ВОЗ

Президент США Дональд Трамп  и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились о необходимости внедрения реформ для Всемирной организации здоровья на фоне пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Белом Доме.

Во время проведения переговоров лидеры двух стран отметили, что мировая организация достаточно успешно справляется с коронанавирусом, но требует корректировок для наиболее положительного результата.

Трамп и Макрон подняли вопрос сотрудничества в связи с экономическим кризисом, который также угрожает не только маленьким странам, но и геополитически сильным державам.

"Оба президента согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - заключает представитель Белого Дома в Вашингтоне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пока мир продолжает бороться с коронавирусом и противостоит опасности экономического коллапса, в Северной Корее переживают свое державное горе - тяжелое состояние здоровье вождя Ким Чен Ына, который находится буквально в состоянии между жизнью и смертью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-makron-soglasilis-neobhodimostyu-reformirovaniya-1587933649.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...