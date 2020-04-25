Что случилось с Ким Чен Ыном: СМИ сообщают о смерти и «вегетативном состоянии»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после того, как перенес операцию на сердце в начале апреля. Об этом пишет New York Post со ссылкой на японские медиа.

Так, Shukan Gendai сообщил, что китайский медик, отправленный в Северную Корею в составе команды для лечения политика, считает, что задержка в простой процедуре привела к серьезному заболеванию лидера. Отметим, что северокорейские СМИ не упоминали о состоянии здоровья вождя и его местонахождении.

Тогда как Daily Mail, со ссылкой на азиатские медиа, пишет, что Ким Чен Ын умер или "тяжело болен". Так, вице-директор Гонконгского спутникового телевидения HKSTV Шицзянь Синцзоу говорит, что "очень солидный источник" сказал ей, что 36-летний северокорейский вождь якобы уже мертв.

Напомним, в СМИ активно разгоняют тему возможной смены власти в Северной Корее (КНДР). Якобы во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына (сообщается о его плохом самочувствии, хоть в Пхеньяне уверяют, что он "медитирует") встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Так, эксперты рассказали изданию "Комментарии", к чему может привести болезнь корейского лидера.

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