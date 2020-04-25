Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.04.2020

BTC/USD

7554.72

ETH/USD

194.39

LTC/USD

44.66

НБУ 26.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Что случилось с Ким Чен Ыном: СМИ сообщают о смерти и «вегетативном состоянии»
НОВОСТИ Все новости

Что случилось с Ким Чен Ыном: СМИ сообщают о смерти и «вегетативном состоянии»

Появилась новая информация о состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

25 апреля 2020, 23:55 514
Автор:

• Таисия Ерохина

Что случилось с Ким Чен Ыном: СМИ сообщают о смерти и «вегетативном состоянии»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после того, как перенес операцию на сердце в начале апреля. Об этом пишет New York Post со ссылкой на японские медиа.

Так, Shukan Gendai сообщил, что китайский медик, отправленный в Северную Корею в составе команды для лечения политика, считает, что задержка в простой процедуре привела к серьезному заболеванию лидера. Отметим, что северокорейские СМИ не упоминали о состоянии здоровья вождя и его местонахождении.

Тогда как Daily Mail, со ссылкой на азиатские медиа, пишет, что Ким Чен Ын умер или "тяжело болен". Так, вице-директор Гонконгского спутникового телевидения HKSTV Шицзянь Синцзоу говорит, что "очень солидный источник" сказал ей, что 36-летний северокорейский вождь якобы уже мертв.

Напомним, в СМИ активно разгоняют тему возможной смены власти в Северной Корее (КНДР). Якобы во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына (сообщается о его плохом самочувствии, хоть в Пхеньяне уверяют, что он "медитирует") встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Так, эксперты рассказали изданию "Комментарии", к чему может привести болезнь корейского лидера.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2020/04/25/kim-jong-un-in-vegetative-state-japanese-media-report-says/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...