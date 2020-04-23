Загадка здоровья Ким Чен Ына: что будет с Северной Кореей

В СМИ активно разгоняют тему возможной смены власти в Северной Корее (КНДР). Якобы во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына (сообщается о его плохом самочувствии, хоть в Пхеньяне уверяют, что он "медитирует") встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон.

"Тотальная закрытость - почва для домыслов"

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркивает, что фейки возникают тогда, когда страна закрыта и нет достоверной информации. А Северная Корея – одно из самых закрытых государств, где и власть – одна из самых закрытых, кастовых.

"Такая тотальная закрытость – отличная почва для появления разного рода домыслов, версий, как правило, конспирологического характера, – поясняет эксперт. – А если домыслы не опровергаются, что через какое-то время они начинают циркулировать уже как некая "информация"… Что касается болезни Ким Чен Ына и возможной смены власти, тут важно понять – для реальных перемен в Северной Корее менять надо не руководителя, а систему власти. Закрытую, жесткую, кастовую. И вряд ли смена сестры на брата что-то существенно изменит в структуре северо-корейской государственности. По сути, там сейчас неомонархия, которую выстроила семья Кимов. Власть передается по родственной линии. Идет подавление любых форм сопротивления, особенно внутри элит".

В то же время, отмечает Вадим Карасев, новое поколение Кимов понимает, что ситуация тотальной закрытости рискована с экономической точки зрения. К тому же, в наше время глобализации, хоть и купированной коронавирусом и карантинными мерами, невозможно полностью закрыться от мира.

"Рядом есть Южная Корея, которая во многом стала эталоном для некоторых и в Северной Корее – как пример успешного государства, – продолжает директор ИГС. – Новое поколение Кимов более прагматично, чем их дед, которые создавал Северную Корею в условиях борьбы двух Корей – коммунистической и капиталистической. И при каждой новой смене власти, думаю, будут определенные послабления. Не стоит забывать и о том, что ситуация на корейском полуострове во многом обусловлена тем, что здесь сошлись интересы многих ключевых игроков – Китай, США, Япония, Россия. И ситуация внутри Северной Кореи, как и вокруг нее, продолжает зависеть от геополитических раскладов. В том числе – после коронавирусного кризиса, в поствирусную эпоху, когда сформируется новый мировой порядок".

"Новый шанс для КНДР"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко обращает внимание, что всё больше источников подтверждают информацию о том, что лидер Северной Кореи находится в коме после медицинской операции.

"Сообщается, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. Я склонен думать, что это – правда, – отмечает Александр Мусиенко. – А если это так, возможно, у Северной Кореи появится шанс хотя бы ослабить жесткий коммунистический авторитарный режим, которые там есть. А в идеале – вообще избавиться от него – и двигаться в сторону проведения реформ, соблюдения прав человека. Открываться миру. Превращаться в еще одного Азиатского тигра. Это может быть шансом превратиться в нормальную демократическую, экономически успешную страну. Другое дело – воспользуется ли им Северная Корея?"

По мнению эксперта, сейчас внутри северо-корейской партийной верхушки, внутри их так называемых элит, идут разборки по поводу того, каким образом и кому может перейти власть. И многое будет зависеть о того, готов ли реформировать страну тот, кто эту власть получит.

"Особых изменений ждать не стоит"

По мнению политического эксперта Дмитрия Воронкова, тот факт, что Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, указывает, что информация о тяжелом состоянии северо-корейского лидера – не беспочвенна.

"Что касается вероятной смены власти, то тут сложно прогнозировать в силу того, что не понятно какой политики придерживается его сестра, которую прочат на смену Ким Чен Ыну, – отмечает эксперт. – Но потенциально это могло бы стать отправной точкой для возобновления активного диалога с США и налаживания отношений. Поскольку любая смена власти априори воспринимается в геополитике как шанс для перезагрузки любых конфликтных отношений. Так же было бы интересно посмотреть на политику новой власти в вопросе отношений с Южной Кореей. Будет ли новая власть лоббировать тему объединения?"

Дмитрий Воронков считает, что уже по первым шагам новой власти (если это произойдет) будет понятно, стоит ли ожидать каких-то радикальных перемен в геополитике.

"Стоит учитывать консервативность КНДР и коммунистическую идеологию. С учетом этого, я бы не ожидал особых изменений. Впрочем, может проявиться и гендерный аспект, – отмечает эксперт. – Я имею в виду, что женщина всё же подвержена более эмоциональному принятию решения, а в определенных вопросах – более лояльна".

Как сообщал портал "Комментарии", в столице КНДР Пхеньяне сообщили о том, что лидер государства Ким Чен Ын находится в глубокой медитации.

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