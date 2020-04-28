Показательно, что США ответили на запрос Медведчука о биолабораториях буквально на следующий день, - Гаврилова

Взрывчатка возле телеканала "112" – это предупреждение для оппозиции, что хватит задавать неудобные вопросы. Так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала у себя на странице в Facebook инцидент, когда 24 апреля правоохранители обнаружили взрывное устройство на улице рядом с каналом "112 Украина".

"Хватит задавать неприятные вопросы США! Молчать – бояться! Взрывчатка возле "112" - это предупреждение для оппозиции, что хватит задавать неудобные вопросы", - написала журналист.

По словам Гавриловой, оппозиционный политик Виктор Медведчук впервые в истории Украины вынудил США сделать признательное заявление по поводу биолабораторий Пентагона.

"Мало того, что запрос Медведчука и Кузьмина поднял скандал, когда выяснилось, что на территории суверенной и соборной Украины работают биолаборатории Пентагона - военного ведомства США. Так еще и впервые в истории независимой Украины само посольство США вынудили сделать признательное заявление", - заявила политобозреватель.

"Кстати, обратите внимание, что Медведчук направил свой запрос Зеленскому и прочим топ-чиновникам. А вот ответило на его требование раскрыть информацию само посольство Соединенных Штатов", - добавила она.

Гаврилова также отметила, что США считают Медведчука реальной политической силой, поэтому американское посольство буквально на следующий день отреагировало на его запрос с требованием раскрыть информацию.

"И еще один интересный нюанс. Зеленскому и "слугам" спустили из "вашингтонского обкома" Саакашвили - даже не поинтересовались, есть ли в Раде голоса, чтобы его назначить. Дан приказ – бегом выполнять. Нет голосов – ищите! Ваши проблемы! - пишет Гаврилова. - Получается, США "слуг" ни во что не ставят? А на запрос Медведчука Штаты отреагировали на следующий день. Вот так, пусть и непрямым текстом, но показали, кого в Украине считают реальной силой".

В то же время, Гаврилова называет Зеленского и его партию "слугами Госдепа, МВФ и Сороса, но не украинского народа".

"А хозяева, как известно, перед "слугами" отчитываться не обязаны", - уверена политический обозреватель.

Напомним, Посольство США подтвердило данные Медведчука об американских биолабораториях в Украине.

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