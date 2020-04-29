Дело MH17: приведет ли расследование Bellingcat и The Insider к усилению санкций против РФ

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В расследовании Bellingcat и The Insider сообщается, что ключевой
фигурант дела об уничтожении малайзийского Boeing над Донбассом летом-2014,
известный под псевдонимом "Владимир Иванович", – замглавы
погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.
Одновременно его личность установила русская служба Би-Би-Си. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", приведут ли новые данные к усилению санкций
против РФ, след которой в данной трагедии становится все более явным.
Дело
MH17:
санкций не будет
Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко убежден, что новые секторальные санкции против
России в связи с делом MH17 наложены не будут.
"Максимум, что можно выжать из новоявленных обстоятельств – это
продление существующих экономических санкций со стороны Евросоюза еще на
полгода, а также расширение списка персональных санкций на выявленных в
расследовании личностей, – отмечает Игорь Чаленко. – И то последний вариант
возможен лишь после окончания слушанья дела в Гааге и вынесения вердикта".
Эксперт подчеркивает, что РФ выбрала тактику отрицания
причастности к трагедии малазийского Боинга – и будет придерживаться ее и
впредь.
"А это означает полное игнорирование возможного судебного решения
не в ее пользу, – поясняет руководитель ЦАиС. – Также хочу отметить, что речь
идет не о Международном трибунале. Дело находится на рассмотрении окружного
суда. То есть, это национальная юрисдикция Нидерландов. Впереди – перспектива
апелляционной инстанции и дальше вплоть до ЕСПЧ. Сюда РФ, конечно, как государство
не будет обращаться. Но может организовать юридическую поддержку тому же
Бурлаке и другим лицам. Но, насколько бы ни затянулись судебные разборки, это
не снимет с РФ фактической вины за смерть 298 человек, погибших 17 июля 2014
года от российского Бука в развязанной на Донбассе войне".
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк,
юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что пока есть лишь предположения, что
Бурлака является тем самым "Владимиром Ивановичем", который неоднократно
упоминается в переговорах, опубликованных JIT, сам непосредственно участвовал в
них, а также руководил боевыми действиями на Украине как минимум до конца июля
2014 года. В том числе – отвечал за перемещение через границу тяжелых
вооружений, в том числе "Бука", который сбил малазийский Boeing.
"Причем данные Bellingcat и The Insider отличаются в формулировках.
И я не исключаю, что возможен контролированный "вброс" информации, которая не
соответствует действительности, – говорит Дмитрий Снегирев. – Ранее был
подобный "вброс" касательно полковника ФСБ Игоря Егорова ("Эльбрус"). Такое
впечатление, что российские спецслужбы проводят спланированную информационную
операцию, насыщая инфорпространство все новыми и новыми "свидетелями" тех
событий. Которые на самом деле таковыми не являются. Цель – максимально затянуть
расследование. А в идеале и вовсе обелить РФ. В этом ключе стоит рассматривать
и недавнее предложение брюссельской Международной кризисной группы
(аналитический центр, приближенный к Соросу) о необходимости рассмотреть вопрос
смягчения антироссийских санкций".
Эксперт напоминает, что уже установлены как минимум четыре лица,
причастных к июльской трагедии в небе Донбасса. Трое из них – граждане РФ:
бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков,
генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов
(Гюрза). Еще один гражданин Украины, предатель Леонид Харченко (Крот).
"Но ни это, ни явные факты причастности России к данному
преступлению не подвинули ход судебного расследования к некой завершающей фазе,
– отмечает Снегирев. – А дерзкие высказывания того же Гиркина в стиле "видал я
ваш суд" свидетельствуют о том, что он уверен – РФ его никому не выдаст.
Аналогичная ситуация и с другими ключевыми свидетелями по этому делу".
По мнению эксперта, привлечение причастных к ответу – это вопрос
политической воли стран Запада.
"Готовы ли они идти на прямую конфронтацию с РФ? Что сильнее –
желание правосудия или определенные политические (геополитические), а то и
экономические моменты? Напомню, что после заявлений о возможности создания
Международного трибунала по сбитию Боинга, последовало заявления главы РФ МИД
Сергея Лаврова, что это – преждевременно и контрпродуктивно. И была
удивительная реакция стран, в том числе и Украины, которые должны быть
заинтересованы в расследовании. Они включили "позицию страуса". И идея с
Международным трибуналом забуксовала. Вероятные политические последствия
оказались важнее, нежели установление истины в данном вопросе", – отмечает
Дмитрий Снегирев.
Расследование теракта, по мнению эксперта, должна завершить именно
украинская сторона.
"В СБУ находится колоссальный массив информации. Большая часть
материалов уже рассекречена и передана международной следственной комиссии, –
подчеркивает Снегирев. – На основании этих документов Украина должна
подготовить и провести публичный процесс над виновниками трагедии – Гиркиним и
его кремлевскими кукловодами. Такой подход позволит именно в украинском суде
доказать вину и вынести приговор непосредственным исполнителям – кадровым
военным РФ и политическому руководству РФ… Думаю, никто не сомневается, что
именно Россия сбила Боинг. Но мало кто готов попытаться реально привлечь ее как
государство-агрессор к реальной жесткой ответственности".
"Расследование Bellingcat и параллельное расследование ВВС
показало, что "Владимир Иванович" из перехваченных переговоров боевиков и
генерал Андрей Бурлака могут быть одним и тем же человеком. Как и всегда в
подобных расследованиях, остается серьезное поле для вопросов к самим методам
расследователей – в ВВС постоянно ссылаются на некие "источники", имеющие
доступ то к персональным базам данных,
то к информации о перелетах и перемещении Бурлаки, – отмечает руководитель
проектов Центра исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария
Кучеренко. – Всегда остается вероятность того, что эти "анонимные источники"
являются заинтересованными лицами".
Но в существующих условиях, подчеркивает аналитик, никак нельзя
отвергать и такие материалы, и источники.
"Расследователи Bellingcat и Insider несколько подробнее описали
механику установления личности "Владимира Ивановича" – JIT опубликовали
телефонные номера, которыми пользовался "Владимир Иванович". Один из них
обнаружился через приложение GetContact под именем "Владимир Иванович Бурлак".
После этого расследователи принялись искать упоминания о "Владимире Ивановиче"
в слитых ранее переписках и данных, – рассказывает Мария Кучеренко. – И
обнаружили упоминание "Владимира Ивановича, который, к тому же еще и Андрей
Иванович и замдиректора ФСБ" в переписке Александра Серова, помощника Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин – прим. ред.)
с его ассистенткой Натальченко. Также расследовали Bellingcat провели
экспертизу, сопоставляя голоса "Владимира Ивановича" и Андрея Бурлаки.
Экспертиза подтвердила очень высокий коэффициент совпадения голосов".
Аналитик подчеркивает, что роль РФ в катастрофе "Боинга" очевидна.
"Ведь и сами боевики (часть из которых можно называть так только
формально, т. к. они являются выходцами из российских силовых структур),
непосредственно задействованные в ОРДЛО неоднократно признавались в том, что их
действия всегда управлялись из Москвы и ни о каком самоуправстве и "добровольческом
движении" речь на самом деле не идет и не шла никогда, – говорит Мария
Кучеренко. – Полагаю, что оба материала – и работу, проделанную ВВС, и
Bellingcat – следует как минимум принять во внимание Совместной следственной
группе, так как это очевидно варианты ответа на те вопросы, которые ставила
Группа, публикуя в обращении к свидетелям от ноября 2019 года находящиеся в ее
распоряжении перехваты разговоров так называемых тогдашних "глав республик".
Напомним,
что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой
области, подконтрольный боевикам созданного РФ квазиобразования "ДНР") был сбит
самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур).
В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство – граждане Нидерландов.
Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия,
Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала, что ЗРК "Бук", использованный для
запуска ракеты, сбившей "Боинг", принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде
(подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска).
В марте этого года в Нидерландах 9 марта начались слушания по делу о катастрофе рейса MH17.
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