Дело MH17: приведет ли расследование Bellingcat и The Insider к усилению санкций против РФ

В расследовании Bellingcat и The Insider сообщается, что ключевой фигурант дела об уничтожении малайзийского Boeing над Донбассом летом-2014, известный под псевдонимом "Владимир Иванович", – замглавы погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.



Одновременно его личность установила русская служба Би-Би-Си. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", приведут ли новые данные к усилению санкций против РФ, след которой в данной трагедии становится все более явным.

Дело MH17: санкций не будет

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко убежден, что новые секторальные санкции против России в связи с делом MH17 наложены не будут.

"Максимум, что можно выжать из новоявленных обстоятельств – это продление существующих экономических санкций со стороны Евросоюза еще на полгода, а также расширение списка персональных санкций на выявленных в расследовании личностей, – отмечает Игорь Чаленко. – И то последний вариант возможен лишь после окончания слушанья дела в Гааге и вынесения вердикта".

Эксперт подчеркивает, что РФ выбрала тактику отрицания причастности к трагедии малазийского Боинга – и будет придерживаться ее и впредь.

"А это означает полное игнорирование возможного судебного решения не в ее пользу, – поясняет руководитель ЦАиС. – Также хочу отметить, что речь идет не о Международном трибунале. Дело находится на рассмотрении окружного суда. То есть, это национальная юрисдикция Нидерландов. Впереди – перспектива апелляционной инстанции и дальше вплоть до ЕСПЧ. Сюда РФ, конечно, как государство не будет обращаться. Но может организовать юридическую поддержку тому же Бурлаке и другим лицам. Но, насколько бы ни затянулись судебные разборки, это не снимет с РФ фактической вины за смерть 298 человек, погибших 17 июля 2014 года от российского Бука в развязанной на Донбассе войне".

Дело MH 17: пока есть только предположения

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что пока есть лишь предположения, что Бурлака является тем самым "Владимиром Ивановичем", который неоднократно упоминается в переговорах, опубликованных JIT, сам непосредственно участвовал в них, а также руководил боевыми действиями на Украине как минимум до конца июля 2014 года. В том числе – отвечал за перемещение через границу тяжелых вооружений, в том числе "Бука", который сбил малазийский Boeing.

"Причем данные Bellingcat и The Insider отличаются в формулировках. И я не исключаю, что возможен контролированный "вброс" информации, которая не соответствует действительности, – говорит Дмитрий Снегирев. – Ранее был подобный "вброс" касательно полковника ФСБ Игоря Егорова ("Эльбрус"). Такое впечатление, что российские спецслужбы проводят спланированную информационную операцию, насыщая инфорпространство все новыми и новыми "свидетелями" тех событий. Которые на самом деле таковыми не являются. Цель – максимально затянуть расследование. А в идеале и вовсе обелить РФ. В этом ключе стоит рассматривать и недавнее предложение брюссельской Международной кризисной группы (аналитический центр, приближенный к Соросу) о необходимости рассмотреть вопрос смягчения антироссийских санкций".

Эксперт напоминает, что уже установлены как минимум четыре лица, причастных к июльской трагедии в небе Донбасса. Трое из них – граждане РФ: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков, генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза). Еще один гражданин Украины, предатель Леонид Харченко (Крот).

"Но ни это, ни явные факты причастности России к данному преступлению не подвинули ход судебного расследования к некой завершающей фазе, – отмечает Снегирев. – А дерзкие высказывания того же Гиркина в стиле "видал я ваш суд" свидетельствуют о том, что он уверен – РФ его никому не выдаст. Аналогичная ситуация и с другими ключевыми свидетелями по этому делу".

По мнению эксперта, привлечение причастных к ответу – это вопрос политической воли стран Запада.

"Готовы ли они идти на прямую конфронтацию с РФ? Что сильнее – желание правосудия или определенные политические (геополитические), а то и экономические моменты? Напомню, что после заявлений о возможности создания Международного трибунала по сбитию Боинга, последовало заявления главы РФ МИД Сергея Лаврова, что это – преждевременно и контрпродуктивно. И была удивительная реакция стран, в том числе и Украины, которые должны быть заинтересованы в расследовании. Они включили "позицию страуса". И идея с Международным трибуналом забуксовала. Вероятные политические последствия оказались важнее, нежели установление истины в данном вопросе", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Расследование теракта, по мнению эксперта, должна завершить именно украинская сторона.

"В СБУ находится колоссальный массив информации. Большая часть материалов уже рассекречена и передана международной следственной комиссии, – подчеркивает Снегирев. – На основании этих документов Украина должна подготовить и провести публичный процесс над виновниками трагедии – Гиркиним и его кремлевскими кукловодами. Такой подход позволит именно в украинском суде доказать вину и вынести приговор непосредственным исполнителям – кадровым военным РФ и политическому руководству РФ… Думаю, никто не сомневается, что именно Россия сбила Боинг. Но мало кто готов попытаться реально привлечь ее как государство-агрессор к реальной жесткой ответственности".

Дело MH 17: один и тот же человек или нет

"Расследование Bellingcat и параллельное расследование ВВС показало, что "Владимир Иванович" из перехваченных переговоров боевиков и генерал Андрей Бурлака могут быть одним и тем же человеком. Как и всегда в подобных расследованиях, остается серьезное поле для вопросов к самим методам расследователей – в ВВС постоянно ссылаются на некие "источники", имеющие доступ то к персональным базам данных, то к информации о перелетах и перемещении Бурлаки, – отмечает руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко. – Всегда остается вероятность того, что эти "анонимные источники" являются заинтересованными лицами".

Но в существующих условиях, подчеркивает аналитик, никак нельзя отвергать и такие материалы, и источники.

"Расследователи Bellingcat и Insider несколько подробнее описали механику установления личности "Владимира Ивановича" – JIT опубликовали телефонные номера, которыми пользовался "Владимир Иванович". Один из них обнаружился через приложение GetContact под именем "Владимир Иванович Бурлак". После этого расследователи принялись искать упоминания о "Владимире Ивановиче" в слитых ранее переписках и данных, – рассказывает Мария Кучеренко. – И обнаружили упоминание "Владимира Ивановича, который, к тому же еще и Андрей Иванович и замдиректора ФСБ" в переписке Александра Серова, помощника Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин – прим. ред.) с его ассистенткой Натальченко. Также расследовали Bellingcat провели экспертизу, сопоставляя голоса "Владимира Ивановича" и Андрея Бурлаки. Экспертиза подтвердила очень высокий коэффициент совпадения голосов".

Аналитик подчеркивает, что роль РФ в катастрофе "Боинга" очевидна.

"Ведь и сами боевики (часть из которых можно называть так только формально, т. к. они являются выходцами из российских силовых структур), непосредственно задействованные в ОРДЛО неоднократно признавались в том, что их действия всегда управлялись из Москвы и ни о каком самоуправстве и "добровольческом движении" речь на самом деле не идет и не шла никогда, – говорит Мария Кучеренко. – Полагаю, что оба материала – и работу, проделанную ВВС, и Bellingcat – следует как минимум принять во внимание Совместной следственной группе, так как это очевидно варианты ответа на те вопросы, которые ставила Группа, публикуя в обращении к свидетелям от ноября 2019 года находящиеся в ее распоряжении перехваты разговоров так называемых тогдашних "глав республик".

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный боевикам созданного РФ квазиобразования "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур). В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство – граждане Нидерландов. Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала, что ЗРК "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей "Боинг", принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде (подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска).

В марте этого года в Нидерландах 9 марта начались слушания по делу о катастрофе рейса MH17.

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