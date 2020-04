Дело МН17: СМИ назвали российского сотрудника ФСБ, причастного к сбитому над Донбассом «Боингу»

Ключевым фигурантом дела об МН17 касательно сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга" над Донбассом оказался замглавы Погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом сегодня заявили расследователи The Insider, Bellingcat и ВВС.

Сообщается, что данный чиновник в опубликованных записях Объединенной следственной группы (JIT) известен лишь как высокопоставленный сотрудник ФСБ "Владимир Иванович". По данным расследования, именно он авторизировал все поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу.

Так, ранее в перехватах разговоров боевиков, которые есть в данных дела, фигурировали фамилии Бортникова и Шойгу, есть голос Суркова, но часть из высокопоставленных офицеров российских спецслужб – была непонятна.

The Insider и Bellingcat удалось установить, что этим человеком был не кто иной как замруководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака. В расследовании говорится, что формально никакого отношения Бурлака к войне в Украине иметь не должен. Однако его перелеты, данные которых имеются в распоряжении Bellingcat, указывают на то, что в 2014 и 2015 годах он постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар — три центра управления украинской операцией.

"Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из перехватов. Например, 15 июля 2014 года прилетает из Москвы в Ростов, а 18 июля, на следующий день после катастрофы "Боинга", возвращается в Москву. А 16 июля в перехваченных разговорах о нем говорят как о "только что прилетевшем из Москвы", - говорится в сообщении. - Среди его попутчиков мы видим людей, которые имеют прямое отношение к украинской операции".

Расследователям удалось идентифицировать россиянина с помощью приложения GetContact. Журналисты узнали, что под одним из телефонных номеров, которыми пользовался "Владимир Иванович", есть еще один контакт, обозначенный как "Владимир Иванович Бурлак".

"После нескольких месяцев поисков, наконец, мы обнаружили упоминание "Владимира Ивановича" в переписке 2014 года в мессенджере Viber (слитой в интернет в 2015 году), где Александр Серов, помощник Дениса Пушилина (на тот момент главы ДНР), общается с Алисой Натальченко, ассистенткой Пушилина. В ней они обсуждают то, что решение об отпуске будет принимать некий Владимир Иванович, он же Андрей Иванович, он же замдиректора ФСБ", - говорится в сообщении.

А сравнение голосов из записи дела и голоса Бурлаки не оставили СМИ сомнений, что их предположения правдивы.

"Национальный центр медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере (National Center for Media Forensics at the University of Colorado at Denver) провел экспертизу аудиозаписей, - резюмируют расследователи. - Профессор Каталин Григорас, директор Центра экспертизы медиаматериалов, пришел к выводу о том, что коэффициент соответствия (likelihood ratio LR) этих аудио записей составляет 94, что подтверждает гипотезу о том, что записи голоса принадлежат одному человеку. Следует учитывать, что этот анализ делается только по звуку. С учетом всех прочих обстоятельств, связанных с получением этих звуковых фрагментов, вероятность того, что эти голоса принадлежат разным людям, стремится к нулю".

Напомним, у посольства РФ в Нидерландах установили 298 белых стульев в память о жертвах МН17.

