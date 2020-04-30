"Хватит это терпеть": Рада призвала западных коллег осудить агрессию России

Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации отдельных районов Донбасса, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

В постановлении спикеру парламенту Дмитрию Разумкова безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

Авторами проекта являются 12 депутатов - членов комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

За проект постановления №3068 "Об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины" проголосовали 309 нардепов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на внеочередном заседании парламента сегодня рассмотрят дальнейшую деятельность комиссий, которые следят за производством по факту пожаров на крупнейших складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы.

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