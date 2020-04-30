Яценюк назвал "нормандские встречи" наивным экспериментом украинских властей

Бывший глава правительства 2014-2016 гг Арсений Яценюк критически отнесся к сегодняшнему "нормандскому саммиту", который прошел, по его собственному выражению, "в онлайн-режиме по форме и содержанию". Об этом экс-премьер написал на своей странице в Facebook.

Яценюк убежден, что переговоры с Москвой в нормандском формате, где обсуждается возможность соблюдения Минских соглашений, является заведомо проигрышной позицией, потому что Минские соглашения не способны принести в Украину мир, а Россия не уважает западных представителей и вводит в заблуждение украинских.

"Минский процесс - это тупик. В своей трясине он может болтаться годами. Проблема не только в том, что Москва не выполняет Минские договоренности. Главная проблема в том, что Минские договоренности не способны принести мира. Нормандский формат погряз в виртуальной реальности. Ни одного реального шага вперед. Годами. Нынешняя власть проигрывает Москве инициативу и теряет международные позиции. Эту пластинку надо останавливать", - указано в сообщении.

Яценюк настаивает на том, что достижение мира в Украине на условиях Украины должно происходить при помощи изменения формата переговоров, усиления давления и санкций на страну-агрессор и полную реализацию положений украинского закона про оккупированные территории.

"Достаточно быть молчаливыми, терпеливыми и беспомощными наблюдателями за дерзкими действиями Путина и его клевретов. Это наши люди страдают. Наивные эксперименты власти их не защитили и не защитят. Если именно сейчас мобилизовать мир против агрессора, у всех соседей России, подвергшихся агрессии с ее стороны, появится шанс на справедливость", - заключил экс-премьер как призыв к активным действиям со стороны действующего правительства и президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров скептически подытожил результаты выполнения договоренностей на нормандском саммите в Париже.





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