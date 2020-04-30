"Саммит в Париже": Лавров отметил выполнение 1 из 9 пунктов нормандских договоренностей

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сторонам нормандского саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже, удалось с того времени выполнить лишь один из девяти пунктов подписанного соглашения. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Так, Лавров отметил, что он подразумевает пункт, где прописан обмен пленными в формате "всех на всех". Впрочем он добавил, что этот единственный пункт выполнен лишь отчасти.
"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа Парижского саммита в нормандском формате выполнен, да и то частично, только один. Я имею в виду обмен удерживаемых лиц. Состоялись в декабре и апреле два обмена… в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров сложил всю вину на Украину в связи с тем, что нормандская встреча на министерском уровне, которая должна была пройти в режиме видеоконференции на этой неделе, сорвалась.
Так, по убеждению Лаврова, все договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря 2019 года, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства Украины.
"Ни о каком саммите в ближайшее время речи быть не может", - отрезал глава МИД РФ.
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