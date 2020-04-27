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"Нормандская встреча" министров сорвалась: МИД России обвинил Украину

Глава МИД России Сергей Лавров целиком возложил вину за срыв "нормандского саммита" в апреле на Киев

сегодня, 19:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Нормандская встреча" министров сорвалась: МИД России обвинил Украину

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с отмененной "нормандской встречи" на уровне министров четырех стран, которая должна была пройти уже на этой неделе, обвинил Киев в том, что она не состоится. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

Так, по убеждению Лаврова, все договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря 2019 годаблокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства Украины.

"Ни о каком саммите в ближайшее время речи быть не может", - отрезал глава МИД РФ.

Отметим, что официальный Киев категорически отвергает закрепление законного статуса террористических формирований ЛДНР в качестве особого статуса территорий, а также привлечение их к переговорам в "нормандском формате". Сам президент России Владимир Путин уже неоднократно отмечал, что особый статус для оккупированного Донбасса - четко-прописанный пункт в Минских соглашениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский президент Эммануэль Макрон заявил свое желание прибыть с визитом в Украину после снятия ограничительных мер по карантину.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/normandskiy-sammit-sostoyatsya-aprele-deystviy-1587980312.html
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