Трамп определился, кто станет послом США в Украине

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла США в Украине. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.



Так, в сообщении сказано, что Дейтон будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине

Отметим, на данный момент Кейт Дейтон занимает должность руководителя Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, в то же время он является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что посольство США в Украине назвало фарсом уголовные обвинения против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, призвав Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных. Американские дипломаты призвали Кремль освободить политических заключенных на аннексированном полуострове и освободить саму территорию Крыма.

Напомним, Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу против Джемилева, которое было открыто 11 августа 2014 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!