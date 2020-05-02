Трамп определился, кто станет послом США в Украине

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Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла
США в Украине. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. Об этом
сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.
Так, в сообщении сказано, что Дейтон будет чрезвычайным и полномочным
послом Соединенных Штатов Америки в Украине
Отметим, на данный момент Кейт Дейтон занимает должность руководителя Центра
им. Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, в то же время он является старшим
советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее "Комментарии" писали, что посольство США в Украине назвало фарсом
уголовные обвинения
против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева,
призвав Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить
всех политических заключенных. Американские дипломаты призвали Кремль
освободить политических заключенных на аннексированном полуострове и освободить
саму территорию Крыма.
Напомним, Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу
против Джемилева, которое было открыто 11 августа 2014 года.
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