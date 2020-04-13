"Очередной фарс России": посольство США об уголовном деле против Джемилева

Посольство США в Украине назвало фарсом уголовные обвинения против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, призвав Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, американские дипломаты призвали Кремль освободить политических заключенных на аннексированном полуострове и освободить саму территорию Крыма.

"Россия в очередной раз прибегает к фарсу с криминальными обвинениями, на этот раз против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, чтобы держать его за пределами Крыма. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных", - указано в сообщении ведомства.

Как сообщалось, Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу против Джемилева, которая была открыта 11 августа 2014. Его обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обозначил, что кризисная ситуация в мире никак не изменит позицию официальной Москвы по отношению к Украине.





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