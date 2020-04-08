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"Ни пандемия, ни санкции, ни дешевая нефть не изменят нашу позицию по Украине", - Кремль

Пресс-секретарь Кремль Дмитрий Песков продолжает настаивать на правильности действий России в отношении Украины

8 апреля 2020, 16:03 3914
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Ни пандемия, ни санкции, ни дешевая нефть не изменят нашу позицию по Украине", - Кремль

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по Украине не будет корректироваться ради отмены санкций в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть. Слова Пескова передает агентство "Интерфакс".

Так, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что не видит возможности вывести российские войска с Донбасса, так как "их там нет", а ситуация с Крымом однозначна и не подвергается дискуссии.

"Это совершенно точка зрения нереалистическая, во многом даже абсурдная. Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос ни "если", ни "когда" не стоит. Крым - это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями", - обозначил Песков в ответ на вопрос прессы о том, намерена ли официальная Москва менять свои приоритеты по Украине в связи с форс-мажорными обстоятельствами и мировым экономическим кризисом.

Также он добавил, что бывшие американские послы в Украине - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - ранее заявили, что на фоне распространения COVID-19 и падения нефтяных цен США должны выступить с предложением отменить международные санкции против Москвы "в случае выхода России с территории Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Крыма Украине".

"С гордостью отмечу превосходство наших бывших послов. Они всё-таки гораздо более мудрые, более опытные и более объективные в своих аналитических работах", - заключил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле внесут существенные поправки в порядок проведения Парада, посвященного 75-летию Великой Победы в связи с карантином в Москве.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/703138
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