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"Парад Победы 9 мая в Москве": коронавирус COVID-19 внес свои поправки

В Кремле сообщили, что впервые в истории России майский Парад Победы пройдет осенью или просто без зрителей

сегодня, 13:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Парад Победы 9 мая в Москве": коронавирус COVID-19 внес свои поправки

В связи с тотальным карантином в Москве самое ожидаемое событие России - Парад  по случаю 75-летней годовщины Великой Победы - будет подвержено изменениям. Об этом сообщает агентство "РБК", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Пока в кулуарах правительства России решается, какой именно из двух вариантов наиболее подходящий в условиях карантина, учитывая масштаб празднования:

1. Перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме.
Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны, пояснили источники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября.

Также рассматривается перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

2. Проведение парада Победы 9 мая "без трибун", то есть без зрителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российском Кремле начали обсуждать вероятную отмену Парада 9 мая в связи с пандемией COVID-19.




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Источник: https://www.rbc.ru/society/02/04/2020/5e83aa439a7947059b5b8aa7
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