Парад Победы в Москве может "накрыться медным тазом" из-за коронавируса

В Кремле не делают никаких заявлений в связи с перспективой проведения парада на Красной площади в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, но не исключают возможности изменений в формате мероприятия. Об этом сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистов о главном событии года для сторонников так называемого "русского мира" в условиях форс-мажора.

Также спикер Кремля подчеркнул, что дальнейшие планы по проведению парада будут отталкиваться исключительно из эпидемиологической обстановки в России и мире, ведь из других стран на 9 мая в Москве ожидается множество почетных гостей и делегаций.

"Решение о том, проводить парад или не проводить, а если проводить, то в каком формате, еще предстоит принять с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Также мы вынуждены оставаться гибкими в сложившемся положении и говорить о том, будет ли проходить парад без зрителей нам пока рано", - заключил Песков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп отклонил приглашение российского коллеги Владимира Путина о визите в Москву на Парад Победы 9 мая, но вместо себя отправит советника по национальной безопасности Роберта О`Брайена.





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