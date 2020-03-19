Вместо Трампа 9 мая в Москву приедет О`Брайен

Американский президент Дональд Трамп, как и сообщалось, отказался от приглашения в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, а вместо себя отправил делегацию из США во главе со своим советником по национальной безопасности Робертом О`Брайеном. Об этом передает издание "Голос Америки", ссылаясь на посла США в России Джона Салливана.

Как известно, российский президент Владимир Путин традиционно 9 мая будет принимать ежегодный парад по случаю победы Советского Союза над нацистской Германией. Парад используется как повод продемонстрировать последние достижения страны в области военной техники, выполняет идеологическую функцию.

Издание отмечает, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными в связи с разногласиями в различных сферах, от российской агрессии против Украины и оккупации Крыма к задержанию бывшего морского пехотинца и обвинений России во вмешательстве в выборы в США.

Российская Федерация пригласила на празднование Дня Победы президента Дональда Трампа, однако он отклонил приглашение. Как заявляют власти США, сам Трамп хотел поехать, но советники не рекомендовали ему этого делать.

Распространение нового коронавируса поставило проведения парада под сомнение, однако в Кремле заявляют, что подготовка идет в нормальном режиме. Получить комментарий от представителя посольства США в Москве пока журналисты не смогли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не стали поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, что нарушает международные принципы отношений между главами стран.

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