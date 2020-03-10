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Трамп не приедет в Москву на парад Победы

Пресс-служба Кремля получила официальный отказ от Белого Дома

сегодня, 14:34
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп не приедет в Москву на парад Победы

Президент США Дональд Трамп не посетит Москву в день официальной церемонии празднования 75-летия Великой Победы 9 мая. Об этом передает агентство "Интерфакс", ссылаясь на кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. 

Так, по данным, полученным  от Пескова, Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что американский лидер не может прибыть в Москву, хотя делегация из США будет присутствовать 9 мая на Красной площади.

"Впрочем пока нам неизвестен уровень этой делегации", - заключил Песков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" уже сообщал, что глава украинского МИД Вадим Пристайко также опроверг намерения Дональда Трампа посетить Россию и вместе с президентом Владимиром Путиным открывать церемонию празднования Дня Победы. Тогда же сообщалось и о том, что глава Белого Дома в Москву собирался не сам, а вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Вместо этого, лидеры обоих стран могут прилететь в Киев.

"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании  и как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сообщил тогда Пристайко. 



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/698392
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