Трамп не приедет в Москву на парад Победы

Президент США Дональд Трамп не посетит Москву в день официальной церемонии празднования 75-летия Великой Победы 9 мая. Об этом передает агентство "Интерфакс", ссылаясь на кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Так, по данным, полученным от Пескова, Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что американский лидер не может прибыть в Москву, хотя делегация из США будет присутствовать 9 мая на Красной площади.

"Впрочем пока нам неизвестен уровень этой делегации", - заключил Песков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" уже сообщал, что глава украинского МИД Вадим Пристайко также опроверг намерения Дональда Трампа посетить Россию и вместе с президентом Владимиром Путиным открывать церемонию празднования Дня Победы. Тогда же сообщалось и о том, что глава Белого Дома в Москву собирался не сам, а вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Вместо этого, лидеры обоих стран могут прилететь в Киев.

"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании и как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сообщил тогда Пристайко.







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