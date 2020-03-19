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В России первая смерть от коронавируса

От коронавируса умерла россиянка, которую пытались спасти сразу в двух больницах.

сегодня, 11:20 550
Автор:

• Виолетта Комаровская

В России первая смерть от коронавируса

В России зафиксировали первую смерть от коронавируса. В одной из московских больниц умерла сегодня пожилая женщина, сообщает информагенство ТАСС.

Женщине было 79 лет. 13-го марта ее привезли в одну из государственных клиник Москвы с ярко выраженными симптомами коронавируса. Однако, родственники отказались оставить больную в этом медицинском учреждении. Пациентку срочно перевели в одну из частных московских больниц. Уже там врачи поставили точный диагноз и оказалось, что им пришлось иметь дело с Covid-19. Через пару дней пенсионерку отправили во Вторую инфекционную больницу российской столицы.

"Результат на Covid-19 был положительным. У пациентки усилилась дыхательная недостаточность. Она получала необходимую интенсивную терапию и лежала в отдельном боксе в изоляции", - отчитались в московском оперативном штабе.

В инфекционке врачи боролись за жизнь пожилой женщины несколько дней, но спасти ее не удалось. Пенсионерка скончалась. Как выяснилось вскоре, ее состояние усугубилось из-за всевозможных сопутствующих заболеваний. Например, атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета. А убила пациентку атипичная пневмония, которая развилась в следствии инфицирования коронавирусом, рассказала главный врач Второй инфекционки Светлана Краснова. 

Все родственники погибшей, которые контактировали с ней, остаются под наблюдением врачей. 

В России по состоянию на 19 марта коронавирусом болеют 147 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вспышка коронавируса в китайском Ухане пошла на спад.


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Источник: https://tass.ru
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