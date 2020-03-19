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Ухань откроет "двери": коронавирус в Китае пошел на спад

Впервые в китайской провинции Хубэй и городе Ухань не зафиксировали ни единого случая коронавируса

сегодня, 10:30
Автор:

• Елена Волкова

Ухань откроет "двери": коронавирус в Китае пошел на спад

Минувшие сутки - первые в китайской провинции Хубэй, когда медики не зафиксировали ни единого случая коронавируса. Однако местные эксперты говорят о том, что ни провинция, ни ее центр - Ухань -  пока еще небезопасны. До конца марта город, где вспыхнул коронавирус, будут чистить и дезинфицировать. Об этом пишет China Daily.

Местный вирусолог Ли Ланьцзюань полагает, что если в грядущие две недели не будет новых зараженных, то “блокаду” города можно будет постепенно снимать. В Китае надеются, что вирус пошел на спад, и уже в конце месяца в стране не будет новых случаев инфицирования.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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