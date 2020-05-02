«Худший кошмар»: посол Украины возмутился приглашением мэра Берлина отметить окончание войны с дипломатом РФ

Украинский посол в Германии Андрей Мельник категорически не поддержал приглашение мэра Берлина Михаэля Мюллера отметить окончание Второй мировой войны с представителями России и Украины. Как пишет немецкое издание Tagesspiegel, для посла из Киева это был бы "худший кошмар".

Так, несколько недель назад дипломаты из Украины, России и Беларуси получили приглашение от мэра Берлина возложить венок в эту субботу, 2 мая, в честь окончания Второй мировой войны, причем не у одного из великих памятников города, а напротив неприметного жилого дома на кольце школьного замка в Берлине-Темпельхоф. Однако идею Мюллера отметить 75-ю годовщину этого исторического события с тремя послами, государства которых ранее принадлежали Советскому Союзу, украинский представитель не оценил.

Сообщается, что посол Украины отклонил свое участие, хоть и добавил, что ценит приглашение от мэра. Так, Мельник отметил бесспорный вклад украинского народа в освобождение Европы от нацистского режима. Поскольку 6 млн украинцев сражались в Красной Армии, и половина из них – не застала конца войны.

"Полностью оккупированная Украина была одним из главных мест истребления национал-социалистической войны. Более 5 млн украинских гражданских лиц были убиты немцами. Однако в публичных дебатах в Германии советских жертв часто приравнивают к русским", - считает Мельник.

Посол подчеркнул, что память о жертвах истребительной войны была для него моральной обязанностью. Тем не менее, он должен держаться подальше от празднования 2 мая.

"Даже в самом худшем кошмаре я не мог представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины, - сказал Мельник. - На сегодняшний день более 14 тыс. украинцев были убиты в результате продолжающейся российской агрессии. Моих соотечественников ранят и убивают каждый день и каждую ночь".

Кроме того, украинский дипломат напомнил об аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, попросив управление немецкого города не упускать факт "беспрецедентного отчуждения между украинцами и русскими", которое вызвала "агрессивная политика кремлевского лорда"

"Мы, украинцы, хотели бы иметь больше чуткости и сочувствия", - заявил Мельник.

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