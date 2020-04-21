Парад 9 мая в Москве: как отмена парада отразится на российской власти

Президент РФ Владимир Путин заявил об отмене парада ко Дню Победы 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как это решение отразится на российской власти, а также, какова вероятность, что власть Путина ослабнет в связи с пандемией, карантином и кризисом.



Парад 9 мая vs коронавирус

Кандидат политических наук, эксперт аналитического центра "Стратегия ХХ" Елена Снигирь отмечает, что перенос парада с 9 мая на более позднюю дату, как и перенос рефендума об изменениях в Конституцию РФ, который должен был состояться 22 апреля, свидетельствует о том, что эффект от эпидемии коронавируса в РФ значительно серьезнее, чем предполагалось еще две-три недели назад.

"Делать выводы о последствиях эпидемии, исходя из официальных российских данных, нельзя, поскольку они не отражают реальной картины. В то же время, решение российских властей отменить парад и референдум свидетельствуют о всей сложности ситуации", – говорит Елена Снигирь.

По словам эксперта, можно было бы провести парад и при пустых трибунах для телевизионной картинки.

"Но в период пандемии и начала мирового кризиса, когда мир сосредоточен на борьбе с вирусом, помпезное празднование победы с массовыми мероприятиями выглядело бы, мягко говоря, странным, прежде всего в глазах европейцев, и не произвело бы запланированного эффекта, – поясняет кандидат политических наук. – Но поскольку нарратив победы в войне играет исключительно важную роль в политике исторической памяти РФ, Кремль не может отказаться от парада и празднества, которые являются визуальным подкреплением российской пропаганды. Поэтому праздник не отменяется, а переносится на ближайшую дату, которую можно связать с завершением Второй Мировой".

Эксперт считает, что этот шаг не свидетельствует об ослаблении российской власти.

"Российская политическая система пока сохраняет значительный запас прочности даже в условиях пандемии, падения цен на нефть и мирового экономического кризиса, который разворачивается, – подчеркивает Елена Снигирь. – Однако и для кремлевских руководителей ситуация непростая и сложно прогнозируемая. Что, в свою очередь, делает российскую политическую верхушку еще более агрессивной в поисках путей самосохранения. При этом нестабильный и непредсказуемый мир – самая удобная среда для России и ее политики "игры вне правил". А значит – вероятность российских военных и гибридных операций в третьих странах сохраняется высокой".

Перенос парад 9 мая стал ожидаемым решением

Политический эксперт Светлана Кушнир называет вполне прогнозируемым решение российских властей об отмене пафосного празднования и парада на 9 мая.

"В Российской Федерации ситуация с распространением коронавирусной инфекции все усугубляется. По официальным данным (которые явно приуменьшены), количество инфицированных достигло 47,1 тыс. человек, умерли 405. И пик ожидается даже не в обозримой ближайшей декаде, – отмечает политэксперт. – Потому отказ и перенос времени празднования – ход правильный. Да и россияне его вполне одобрят. Ведь таким образом "государь-батюшка" о своих людях поволновался".

По мнению Светланы Кушнир, что, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" скопировали путинский указ о переносе парада и также отменили проведение мероприятия в мае, является очередным доказательством их полной управляемости из Москвы. Якобы "народные республики" ждали, пока в башнях Кремля определяться с парадом – и лишь потом пошли на подобный шаг сами.

"На рейтинг Путина влиять будет не сама коронавирусная эпопея, а экономические последствия ее в глобальном аспекте, – считает политэксперт. – Треть бюджета РФ составляют доходы от нефтедобычи. А вчера было рекордное падение спроса на нефть – минусовые значения. Трейдеры готовы доплачивать на объемах, лишь бы хоть как-то эту продукцию сбывать. Вот это может серьезно подкосить экономику России. Ведь нефть более ста лет является кровью мировой промышленности и энергоиндустрии. Так что в ближайшее время можно ожидать свертывания некоторых социальных инициатив от правительства РФ, дабы стабилизировать экономику".

Кроме того, напоминает Светлана Кушнир, в начале апреля ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) было дано разрешение применять оружие. И от ответственности "фсиновцев" освободили.

"Это сигнал к тому, что власти РФ усиленно готовятся подавлять бунты разной этимологии: от голодных до сокращения соцвыплат. Весь мир вошел в сложное и турбулентное время, и тут РФ, которая последние 6 лет себя мнила особняком, тоже не исключение", – резюмирует политэксперт.

Перенос парада 9 мая: сложная ситуация для российских властей

Решение об отмене парада ко Дню Победы из-за эпидемии коронавируса подчеркивает сложность ситуации, в которой находиться российское руководство, уверен эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.

"Это связано со стремительным ростом числа заболевших от коронавирусной инфекции, – подчеркивает эксперт. – А ведь на ранних этапах эпидемия не воспринималась российскими властями в качестве значимой угрозы. Официальная пропаганда в России работала на то, чтобы данная проблема не была в центре внимания, так как это нарушало планы по реализации "конституционной реформы" для продления полномочий Владимира Путина до 2036 года. Также важно было провести парад к 75-летию Победы, потому что 2020 год – это последняя круглая дата, когда еще живы уже не многочисленные участники боевых действий, как реальные ее очевидцы. Без ветеранов миф о Победе будет обесцвечен, начнется реконструирование тех событий, неконтролируемое домысливание, искажения, или просто равнодушие. Подобно тому, как это было с восприятием событий Первой мировой войны, как чего-то покрытого пылью времени".

Сейчас ясно, что пик эпидемии в РФ будет как раз в мае. И любые массовые мероприятия в это время будут выглядеть гротескно и пренебрежительно к здоровью, прежде всего самих ветеранов, подчеркивает Александр Мишин.

"Но кроме этого у президента Путина были и другие мотивы, – уверен эксперт. – Во-первых, пандемия расшатывает ситуацию внутри страны. Региональные власти становятся все менее контролируемыми из центра, что негативно влияет на жесткую систему путинской вертикали власти. Во-вторых, растет социальное напряжение из-за рисков массовой безработицы, которая станет печальной новой реальностью после карантина. На это накладывается еще и катастрофическое падение цен на нефть, перекрывающее основной поток денежных поступлений в федеральный бюджет России. В-третьих, рейтинг президента Путина падает, и его окружение боится, что люди будут дополнительно раздражены большими тратами на парад, в то время, как в больницах нехватка средств индивидуальной защиты, ИВЛ и койко-мест в инфекционных отделениях".

Александр Мишин отмечает, что и само проведение парада, и его пропагандистское сопровождение стоит дорого.

"К примеру, парад Победы 2015 года обошелся почти в один миллиард рублей, – подчеркивает эксперт. – Подобные траты в период пандемии выглядят безрассудно. К тому же, в Москве на 9 мая ожидали многочисленные иностранные делегации и приезд мировых лидеров, к примеру, президента Франции Эманюэля Макрона. Но Covid-19 все это перечеркнул. И Путину принимать парад в обществе исключительно президента Беларуси, видимо, было не интересно. Ведь в плане информационного выхлопа – масштаб совсем не тот. В общем, на фоне дефицита средств и комплекса чрезвычайных обстоятельств было принято решение об отказе от дорогостоящего мемориального мероприятия. Ведь страна и без того оказалась почти на военном положении".

Ранее "Комментарии" писали, что президент РФ Владимир Путин подтвердил информацию о том, что парад, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне, будет перенесен с 9 мая на другую дату, поскольку в Москве сохраняется режим карантина.

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