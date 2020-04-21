Парад 9 мая в Москве: как отмена парада отразится на российской власти

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Президент РФ Владимир Путин заявил об отмене парада ко Дню Победы
9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Эксперты рассказали изданию "Комментарии",
как это решение отразится на российской власти, а также, какова вероятность,
что власть Путина ослабнет в связи с пандемией, карантином и кризисом.
Кандидат политических наук, эксперт аналитического центра "Стратегия
ХХ" Елена Снигирь отмечает, что перенос парада с 9 мая на более позднюю дату,
как и перенос рефендума об изменениях в Конституцию РФ, который должен был
состояться 22 апреля, свидетельствует о том, что эффект от эпидемии
коронавируса в РФ значительно серьезнее, чем предполагалось еще две-три недели
назад.
"Делать выводы о последствиях эпидемии, исходя из официальных
российских данных, нельзя, поскольку они не отражают реальной картины. В то же
время, решение российских властей отменить парад и референдум свидетельствуют о
всей сложности ситуации", – говорит Елена Снигирь.
По словам эксперта, можно было бы провести парад и при пустых
трибунах для телевизионной картинки.
"Но в период пандемии и начала мирового кризиса, когда мир
сосредоточен на борьбе с вирусом, помпезное празднование победы с массовыми
мероприятиями выглядело бы, мягко говоря, странным, прежде всего в глазах
европейцев, и не произвело бы запланированного эффекта, – поясняет кандидат
политических наук. – Но поскольку нарратив победы в войне играет исключительно
важную роль в политике исторической памяти РФ, Кремль не может отказаться от
парада и празднества, которые являются визуальным подкреплением российской
пропаганды. Поэтому праздник не отменяется, а переносится на ближайшую дату,
которую можно связать с завершением Второй Мировой".
Эксперт считает, что этот шаг не свидетельствует об ослаблении
российской власти.
"Российская политическая система пока сохраняет значительный запас
прочности даже в условиях пандемии, падения цен на нефть и мирового
экономического кризиса, который разворачивается, – подчеркивает Елена Снигирь.
– Однако и для кремлевских руководителей ситуация непростая и сложно
прогнозируемая. Что, в свою очередь, делает российскую политическую верхушку
еще более агрессивной в поисках путей самосохранения. При этом нестабильный и
непредсказуемый мир – самая удобная среда для России и ее политики "игры вне
правил". А значит – вероятность российских военных и гибридных операций в
третьих странах сохраняется высокой".
Политический эксперт Светлана Кушнир называет вполне
прогнозируемым решение российских властей об отмене пафосного празднования и
парада на 9 мая.
"В Российской Федерации ситуация с распространением коронавирусной
инфекции все усугубляется. По официальным данным (которые явно приуменьшены),
количество инфицированных достигло 47,1 тыс. человек, умерли 405. И пик
ожидается даже не в обозримой ближайшей декаде, – отмечает политэксперт. –
Потому отказ и перенос времени празднования – ход правильный. Да и россияне его
вполне одобрят. Ведь таким образом "государь-батюшка" о своих людях
поволновался".
По мнению Светланы Кушнир, что, что так называемые "ДНР" и "ЛНР"
скопировали путинский указ о переносе парада и также отменили проведение
мероприятия в мае, является очередным доказательством их полной управляемости
из Москвы. Якобы "народные республики" ждали, пока в башнях Кремля определяться
с парадом – и лишь потом пошли на подобный шаг сами.
"На рейтинг Путина влиять будет не сама коронавирусная эпопея, а
экономические последствия ее в глобальном аспекте, – считает политэксперт. –
Треть бюджета РФ составляют доходы от нефтедобычи. А вчера было рекордное
падение спроса на нефть – минусовые значения. Трейдеры готовы доплачивать на
объемах, лишь бы хоть как-то эту продукцию сбывать. Вот это может серьезно
подкосить экономику России. Ведь нефть более ста лет является кровью мировой
промышленности и энергоиндустрии. Так что в ближайшее время можно ожидать
свертывания некоторых социальных инициатив от правительства РФ, дабы
стабилизировать экономику".
Кроме того, напоминает Светлана Кушнир, в начале апреля ФСИН
(Федеральная служба исполнения наказаний) было дано разрешение применять
оружие. И от ответственности "фсиновцев" освободили.
"Это сигнал к тому, что власти РФ усиленно готовятся подавлять
бунты разной этимологии: от голодных до сокращения соцвыплат. Весь мир вошел в
сложное и турбулентное время, и тут РФ, которая последние 6 лет себя мнила
особняком, тоже не исключение", – резюмирует политэксперт.
Решение об отмене парада ко Дню Победы из-за эпидемии коронавируса
подчеркивает сложность ситуации, в которой находиться российское руководство,
уверен эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.
"Это связано со стремительным ростом числа заболевших от
коронавирусной инфекции, – подчеркивает эксперт. – А ведь на ранних этапах
эпидемия не воспринималась российскими властями в качестве значимой угрозы.
Официальная пропаганда в России работала на то, чтобы данная проблема не была в
центре внимания, так как это нарушало планы по реализации "конституционной
реформы" для продления полномочий Владимира Путина до 2036 года. Также важно
было провести парад к 75-летию Победы, потому что 2020 год – это последняя
круглая дата, когда еще живы уже не многочисленные участники боевых действий,
как реальные ее очевидцы. Без ветеранов миф о Победе будет обесцвечен, начнется
реконструирование тех событий, неконтролируемое домысливание, искажения, или просто
равнодушие. Подобно тому, как это было с восприятием событий Первой мировой
войны, как чего-то покрытого пылью времени".
Сейчас ясно, что пик эпидемии в РФ будет как раз в мае. И любые
массовые мероприятия в это время будут выглядеть гротескно и пренебрежительно к
здоровью, прежде всего самих ветеранов, подчеркивает Александр Мишин.
"Но кроме этого у президента Путина были и другие мотивы, – уверен
эксперт. – Во-первых, пандемия расшатывает ситуацию внутри страны. Региональные
власти становятся все менее контролируемыми из центра, что негативно влияет на жесткую систему путинской
вертикали власти. Во-вторых, растет социальное напряжение из-за рисков массовой
безработицы, которая станет печальной новой реальностью после карантина. На это
накладывается еще и катастрофическое падение цен на нефть, перекрывающее
основной поток денежных поступлений в федеральный бюджет России. В-третьих,
рейтинг президента Путина падает, и его окружение боится, что люди будут
дополнительно раздражены большими тратами на парад, в то время, как в больницах
нехватка средств индивидуальной защиты, ИВЛ и койко-мест в инфекционных
отделениях".
Александр Мишин отмечает, что и само проведение парада, и его
пропагандистское сопровождение стоит дорого.
"К примеру, парад Победы 2015 года обошелся почти в один миллиард
рублей, – подчеркивает эксперт. – Подобные траты в период пандемии выглядят
безрассудно. К тому же, в Москве на 9 мая ожидали многочисленные иностранные
делегации и приезд мировых лидеров, к примеру, президента Франции Эманюэля
Макрона. Но Covid-19 все это перечеркнул. И Путину принимать парад в обществе
исключительно президента Беларуси, видимо, было не интересно. Ведь в плане
информационного выхлопа – масштаб совсем не тот. В общем, на фоне дефицита
средств и комплекса чрезвычайных обстоятельств было принято решение об отказе
от дорогостоящего мемориального мероприятия. Ведь страна и без того оказалась
почти на военном положении".
Ранее "Комментарии" писали, что президент
РФ Владимир Путин подтвердил информацию о том, что парад, посвященный 75-летию
победы во Второй мировой войне, будет
перенесен с 9 мая на другую дату, поскольку в Москве сохраняется режим
карантина.
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