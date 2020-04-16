Путин перенес Парад 9 мая: дата остается неизвестна

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил информацию о том, что грандиозный Парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, будет перенесен с 9 мая на другую дату, поскольку в Москве сохраняется режим карантина. Об этом передают российские СМИ, ссылаясь на самого Путина.

Президент РФ отметил, что неувязочка произошла по причине невозможности проводить репетицию военного мероприятия и все подготовительные процессы.

"Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет к 9 мая, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - заключил российский лидер.

При этом Путин добавил, что отменять юбилей главного российского праздника никто не собирается и как только опасность пандемии спадет, на Красной площади пройдет это долгожданное многими россиянами событие, напоминающее о былой славе России.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, разумеется, в нынешнем, 2020 году", - подчеркнул кремлевский глава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле придумали довольно оригинальный способ защиты Владимира Путина от коронавируса COVID-19.

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