Трамп пообещал разоблачить «Украинский обман»: импичмент в США и коррупция в Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что ситуация с его импичментом — мистификация. Высказав мнение о том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси — сумасшедшая, Дональд Трамп анонсировал повторный показ фильма Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". Соответствующее сообщение президент опубликовал в своем Twitter. Предположительным транслятором называют канал One America News.

Напомним, что в 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о коррупционных связях в Украине семьи экс-вице-президента Джо Байдена, вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В съемках фильма приняли участие экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-народный депутат Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин.





Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден пока опережает Дональда Трампа на президентской гонке в США. Новые данные соцопросов опубликовало издание Independent.

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