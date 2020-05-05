Кулеба: "Мы разрабатываем концепцию деоккупации Крыма"

Высшее руководство Украины постоянно занимается разработкой концепции по деоккупации полуострова Крым, который был аннексирован Россией в марте 2014 года. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию "Новое время".

По его словам, он ведет диалог с украинским представителем президента в АР Крым Антоном Кореневичем на тему деоккупации.

Также Кулеба отметил, что Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - заявил министр.

При этом Кулеба добавил, что стратегической задачей является способ, каким будет возвращен Крым в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – отметил глава украинского МИД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба стал самым популярным членом правительства среди пользователей социальной сети Facebook.

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