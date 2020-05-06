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Стало известно про дату виртуальной встречи Шмыгаля с Меркель

Главы двух правительств Денис Шмыгаль и Ангела Меркель проведут переговоры в онлайн-режиме 12 мая

сегодня, 16:02
Автор:

• Екатерина Белоброва

Стало известно про дату виртуальной встречи Шмыгаля с Меркель

Переговоры в режиме видеотрансляции Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запланированы на 12 мая. Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер на сегодняшнем брифинге, как передает корреспондент издания "Укринформ".

"Переговоры канцлера Меркель с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем  запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - сказала Деммер.

Анонсировано, что в повестке дня переговоров глав двух правительств стоят двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также "состояние выполнения Минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликт на востоке Украины". Кроме того, Шмыгаль и Меркель  обсудят меры, принимаемые их страны для преодоления пандемии коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский не согласился принять приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко, который в разгар коронавирусной пандемии решил провести торжественный парад Победы 9 мая в Минске.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020092-berlin-videoperegovori-merkel-i-smigala-zaplanovani-na-12-travna.html
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