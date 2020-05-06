"Зеленский отказал Лукашенко": парад Победы в Минске пройдет без украинского гаранта

Глава государства Владимир Зеленский не намерен ехать в Минск для участия в торжественном параде Победы, который пройдет в столице Беларуси 9 мая. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на комментарии в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил лидеров стран-победительниц, бывших в составе СССР, для участия в зрелищном военном параде в честь 75-летнего юбилея со Дня великой Победы. Так, кроме украинского президента в Минск приглашен и глава государства-агрессора Владимир Путин.

В свою очередь пресс-служба Зеленского отмечает, что у него нет запланированных поездок за рубеж до окончания карантина.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о запланированных поездках украинского гаранта Владимира Зеленского сразу после возобновления международного авиасообщения.

"Азиатское направление – важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – обозначил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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