У Зеленского рассказали, куда он полетит сразу же после открытия воздушного пространства

В Офисе президента анонсировали грядущие поездки украинского гаранта Владимира Зеленского. По информации представительства, когда в мире завершится пандемия, лидер нашего государства отправится в азиатское турне. Об этом говорит заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"Азиатское направление – важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – говорит Жовква.

Планируется, что первым делом Зеленский отправится в Японию, Китай и Индию.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Украины заменил официальную форму приветствия. Так, согласно обновленному протоколу официальных встреч, президент и другие политики в Украине теперь здороваются с помощью локтя. Изменение продиктовано опасностью заразиться коронавирусом во время рукопожатия. Кроме того, из-за коронавируса президент перенес несколько международных встреч, а также некоторые поездки, которые планировались на март – апрель. Вероятно, они состоятся этим летом.



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