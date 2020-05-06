У Зеленского рассказали, куда он полетит сразу же после открытия воздушного пространства

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В Офисе президента анонсировали грядущие поездки украинского гаранта Владимира Зеленского. По информации представительства, когда в мире завершится пандемия, лидер нашего государства отправится в азиатское турне. Об этом говорит заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.
"Азиатское направление – важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – говорит Жовква.
Планируется, что первым делом Зеленский отправится в Японию, Китай и Индию.
Ранее "Комментарии" сообщали, что президент
Украины заменил официальную форму приветствия. Так,
согласно обновленному протоколу официальных встреч, президент и другие
политики в Украине теперь здороваются с помощью локтя. Изменение
продиктовано опасностью заразиться коронавирусом во время рукопожатия. Кроме того, из-за коронавируса президент перенес несколько международных встреч, а
также некоторые поездки, которые планировались на март – апрель.
Вероятно, они состоятся этим летом.
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