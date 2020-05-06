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Зеленский отменил рукопожатия и ввел новую форму приветствия в Украине

В Офисе президента говорят, что Владимир Зеленский обновил протокол официальных встреч и заменил рукопожатия

сегодня, 08:40
Автор:

• Елена Волкова

Зеленский отменил рукопожатия и ввел новую форму приветствия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заменил официальную форму приветствия. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Так, согласно обновленному протоколу официальных встреч, президент и другие политики в Украине теперь здороваются с помощью локтя. Изменение продиктовано опасностью заразиться коронавирусом во время рукопожатия. 

"Вы могли видеть даже на фото, какие поздравления были с одним из послов, - локтем. Но, опять же, упростив протокол, мы совершенно не потеряли смысл. Мы понимали, что это необходимо, что дипломатическая работа не должна останавливаться”, - говорит  Игорь Жовква.

По словам чиновника, из-за коронавируса президент перенес несколько международных встреч, а также некоторые поездки, которые планировались на март – апрель. Вероятно, они состоятся этим летом. Однако, по словам  Жовквы, работа продолжается даже в карантин: Зеленский провел более 20 переговоров с иностранными лидерами по телефону.

Как ранее сообщали "Комментарии", более 45% украинцев, опрошенных в рамках последнего социологического опроса центра им. Разумкова, вновь поддержали бы действующего гаранта Владимира Зеленского, если бы очередные президентские выборы прошли уже в ближайшее воскресенье. Об этом сообщается на сайте центра.


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Источник: comments.ua
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