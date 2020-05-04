"Зеленский остается любимцем народа", - соцопрос

Более 45% украинцев, среди опрошенных в рамках последнего социологического опроса центра им. Разумкова, вновь поддержали бы действующего гаранта Владимира Зеленского если бы очередные президентские выборы прошли уже в ближайшее воскресенье. Об этом сообщается на сайте центра.

Вслед за рейтингом Зеленского следует пятый президент и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко - за него бы проголосовали 12,8% респондентов, член фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко - более 10%, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 5,4%, которую обогнал бывший кандидат на кресло главы государства Игорь Смешко - ему бы свои голоса доверили 6% опрошенных.

Отметим, что примерно такие же проценты выведены в результате опроса о парламентских выборах: 41% проголосовали бы за "Слугу народа", за "ОПЗЖ" - 14%, "Европейская солидарность" гипотетически набрала бы 14%, "Батькивщина" - 7%, а "Сила и Честь" того же Смешка превысила отметку в 6%.



При этом, учитывая острую экономическую и пандемическую ситуацию, половина респондентов верит, что украинская власть способна преодолеть брошенные ей вызовы в отдаленной перспективе, 28,8% считают, что Украина справится уже в ближайшие годы, а 14,5% вообще не верят в то, что такая перспектива у нашей страны есть.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно новой декларации Юлии Тимошенко, она выиграла 148 млн гривен на суде в США.





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