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Тимошенко получила 148,3 миллиона гривен, выиграв суд в США

Юлия Тимошенко представила свою декларацию, в которой указала более 148 миллионов гривен выигрыша в суде США

сегодня, 14:45
Автор:

• Елена Волкова

Тимошенко получила 148,3 миллиона гривен, выиграв суд в США

Народный депутат Юлия Тимошенко представила свою декларацию, в которой указала более 148 миллионов гривен выигрыша в суде. Речь идет о деле, которое рассматривали в США и решили вопрос на стадии досудебного урегулирования. Однако в каком именно деле Тимошенко отсудила многомиллионную "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов", она не уточняет.

Согласно информации из реестра НАПК, выигрыш Тимошенко составил 148 345 441 гривню. Стоит отметить, что в 2011-м Печерский райсуд Киева, рассматривая "газовое дело", приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. На свободу политик вышла в 2014 году после того, как в стране произошел переворот, а президент Виктор Янукович бежал в Россию. В Верховном суде Украины в том же году закрыли "газовое дело" за отсутствием состава преступления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава депутатской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко до того, как демонстративно уйти в оппозицию, предлагала своих людей для назначения на "сладкие" места. И получила отказ. "Ведь эпоха "договорняков" кончилась навсегда", - уверяет Зеленский. Издание "Комментарии" расспросило экспертов, согласны ли они с таким утверждением.


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Источник: https://comments.ua/
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