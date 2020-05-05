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Лукашенко пригласил лидеров стран на парад Победы

Президент Лукашенко намерен собрать на празднование годовщины Победы в Минске глав государств бывшего СССР

сегодня, 14:05
Автор:

• Сергей Медведев

Лукашенко пригласил лидеров стран на парад Победы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к главам государств в приглашением принять участие в параде Победы, который пройдет в Минске в честь 75 годовщины окончания Великой Отечественной войны. Белорусский лидер надеется, что почтить память павших героев приедут "хотя бы" руководители государств, которые состояли в СССР. 

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - сказал белорусский лидер.

Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь в ближайшее время определится с датой проведения выборов главы государства. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.


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Источник: https://www.belta.by/all_news
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