Лукашенко пригласил лидеров стран на парад Победы

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к главам государств в приглашением принять участие в параде Победы, который пройдет в Минске в честь 75 годовщины окончания Великой Отечественной войны. Белорусский лидер надеется, что почтить память павших героев приедут "хотя бы" руководители государств, которые состояли в СССР.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - сказал белорусский лидер.
Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь в ближайшее время определится с датой проведения выборов главы государства. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
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