Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.05.2020

BTC/USD

8828.97

ETH/USD

206.53

LTC/USD

46.98

НБУ 04.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Лукашенко назвал крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси
НОВОСТИ Все новости

Лукашенко назвал крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси

Выборы президента Беларусь пройдут до конца лета

сегодня, 16:01
Автор:

• Сергей Медведев

Лукашенко назвал крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси

Беларусь в ближайшее время определится с датой проведения выборов главы государства. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

 "Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - уточнил Лукашенко.

Беларусский лидер также заявил о готовности развивать сотрудничество с Молдовой и выразил поддержку нынешнему главе Игорь Додону. 

"Знайте, что мы всегда рядом, всегда готовы поддерживать ваш народ. Мы многое для Молдовы можем сделать. Как только будут сняты у вас ограничения, мы готовы ехать к вам, лететь, торговать, общаться. Будем рады видеть и представителей Молдовы у нас в Беларуси",  - резюмировал Лукашенко.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен из-за пандемии COVID-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-prezidentskih-vyborah-eto-budet-tochno-letom-krajnij-srok-konets-avgusta-389494-2020/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...