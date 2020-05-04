Лукашенко назвал крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси

Беларусь в ближайшее время определится с датой проведения выборов главы государства. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - уточнил Лукашенко.

Беларусский лидер также заявил о готовности развивать сотрудничество с Молдовой и выразил поддержку нынешнему главе Игорь Додону.

"Знайте, что мы всегда рядом, всегда готовы поддерживать ваш народ. Мы многое для Молдовы можем сделать. Как только будут сняты у вас ограничения, мы готовы ехать к вам, лететь, торговать, общаться. Будем рады видеть и представителей Молдовы у нас в Беларуси", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен из-за пандемии COVID-19.

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