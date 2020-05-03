"Коронавирус - не помеха": Лукашенко объявил, что Парад Победы 9 мая в Минске состоится

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на белорусские СМИ.

Глава республики подчеркнул, что это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил белорусский гарант.

При этом он предупредил организаторов, что в случае проведения парада "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - обозначил президент Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался сдавать тест на коронавирус, так как у него в этом нет необходимости.





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