Несмотря на массовое заражение вирусом COVID-19 в Беларуси, Лукашенко отказывается сдавать тест

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко отказывается сдавать тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку не находит в этом необходимости. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает агентство "РБК-Украина".

Эйсмонт отметила, что белорусского президента не пугает большое количество зараженных граждан в республике и он утверждает, что у него хорошее состояние здоровья.

"Александр Григорьевич живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует", - рассказала президентский пресс-секретарь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне массовых заражений коронавирусом COVID-19 среди белорусов, в Минске закрыли храм, который на Пасху посещала семья государственного лидера Александра Лукашенко.

Из источников, полученных Минздравом республики, известно, что в монастыре уже 16 случаев коронавируса: дескать, монахи питаются в общих столовых и контактируют друг с другом, поэтому случаев может оказаться куда больше.

Сам Лукашенко категорически настаивает на том, что масштабы и степень опасности коронавируса сильно раздуты, а потому не намерен вводить карантин в стране, дабы не навредить отечественной экономике.

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