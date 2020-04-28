В Беларуси из-за массового инфицирования COVID-19 закрыли монастырь, где праздновал Пасху Лукашенко, - СМИ

В Беларуси из-за эпидемии коронавируса закрыли Ляденский мужской монастырь, который на Пасху посещал президент Александр Лукашенко с сыном Николаем. Об этом сообщают местные СМИ.

Источники в Минздраве рассказали о закрытии монастыря вскоре после того, как его посетило семейство Лукашенко. Инсайдеры говорят, что там подтвердили два случая коронавируса, а еще 55 человек сейчас находятся в изоляции.

Тем временем врач центральной районной больницы анонимно говорит о том, что в монастыре уже 16 случаев коронавируса: дескать, монахи питаются в общих столовых и контактируют друг с другом, поэтому случаев может оказаться куда больше.

Напомним, невзирая на вспышку коронавируса в Беларуси, президент Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан. По словам лидера государства, Бог "по делу стукнул по голове" людям посредством пандемии, а белорусские власти выбрали верную тактику борьбы с COVID-19. По информации агентства “БелТА”, Лукашенко не приветствует тех, кто закрыл людям дорогу к храму.

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