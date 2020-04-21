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"Бог нам по делу стукнул по голове": Лукашенко выступил против закрытия церквей для прихожан

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что коронавирус может быть следствием отвержения человечества от принципов морали

сегодня, 11:25
Автор:

• Елена Волкова

"Бог нам по делу стукнул по голове": Лукашенко выступил против закрытия церквей для прихожан

Невзирая на вспышку коронавируса в Беларуси, президент Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан. По словам лидера государства, Бог "по делу стукнул по голове" людям посредством пандемии, а белорусские власти выбрали верную тактику борьбы с COVID-19.

По информации агентства “БелТА”, Лукашенко не приветствует тех, кто закрыл людям дорогу к храму. 

“Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год,— говорит Лукашенко. - Всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску — наденьте, если нужно другим образом поберечься — берегите себя".

При этом, судя по фото, ни Лукашенко, ни его сын, ни духовенство маски решили не надевать.

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Кроме того, говорит президент Беларуси, коронавирус может быть следствием отвержения человечества от принципов морали.

"Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, он (Бог, - ред.) нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше — вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях",— сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси официально подтвердили почти 5 тысяч случаев коронавируса, однако президент Александр Лукашенко распорядился возобновить учебный процесс. По словам Лукашенко, эта неделя уйдет на "медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".


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Источник: https://comments.ua/
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