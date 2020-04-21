"Бог нам по делу стукнул по голове": Лукашенко выступил против закрытия церквей для прихожан

Невзирая на вспышку коронавируса в Беларуси, президент Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан. По словам лидера государства, Бог "по делу стукнул по голове" людям посредством пандемии, а белорусские власти выбрали верную тактику борьбы с COVID-19.

По информации агентства “БелТА”, Лукашенко не приветствует тех, кто закрыл людям дорогу к храму.

“Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год,— говорит Лукашенко. - Всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску — наденьте, если нужно другим образом поберечься — берегите себя".

При этом, судя по фото, ни Лукашенко, ни его сын, ни духовенство маски решили не надевать.

Кроме того, говорит президент Беларуси, коронавирус может быть следствием отвержения человечества от принципов морали.

"Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, он (Бог, - ред.) нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше — вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях",— сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси официально подтвердили почти 5 тысяч случаев коронавируса, однако президент Александр Лукашенко распорядился возобновить учебный процесс. По словам Лукашенко, эта неделя уйдет на "медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".

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