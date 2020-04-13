Лукашенко уверен, что белорусы умирают не от коронавируса

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сенсационное заявление: в его стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Лидер государства говорит, что его народ умирает не от вируса, а от хронических болезней.
"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, говорит Лукашенко. - Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей".
Невзирая на то, что в Беларуси более 3000 случаев коронавируса и 29 смертей, карантин там вводить не будут.
"И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем", - говорит Лукашенко.
Напомним, пока мир отменяет массовые мероприятия и просит людей самоизолироваться дома, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что посетит богослужение на Пасху несмотря ни на что.
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