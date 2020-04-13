Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.04.2020

BTC/USD

6719.69

ETH/USD

153.25

LTC/USD

40.23

НБУ 13.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Лукашенко уверен, что белорусы умирают не от коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Лукашенко уверен, что белорусы умирают не от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сенсационное заявление: в его стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса

сегодня, 17:05
Автор:

• Елена Волкова

Лукашенко уверен, что белорусы умирают не от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сенсационное заявление: в его стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Лидер государства говорит, что его народ умирает не от вируса, а от хронических болезней.

"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были,  говорит Лукашенко. - Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей".

Невзирая на то, что в Беларуси более 3000 случаев коронавируса и 29 смертей, карантин там вводить не будут.

"И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем", - говорит Лукашенко.

Напомним, пока мир отменяет массовые мероприятия и просит людей самоизолироваться дома, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что посетит богослужение на Пасху несмотря ни на что.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...