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"Святить куличи - там, где ветерок", - Лукашенко анонсировал массовое празднование Пасхи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что посетит богослужение на Пасху несмотря ни на что

сегодня, 16:50
Автор:

• Елена Волкова

"Святить куличи - там, где ветерок", - Лукашенко анонсировал массовое празднование Пасхи

Пока мир отменяет массовые мероприятия и просит людей самоизолироваться дома, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что посетит богослужение на Пасху несмотря ни на что. Об этом сообщает местное издание “Наша нива”.

"Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках", - говорит Александр Лукашенко.

Лидер Беларуси обещает, что священнослужители не будут задерживать верующих в храме долго в этом году.

"Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма", - объяснил Лукашенко.

В Беларуси также не отменили традицию с освящением пасхальной корзины, однако ритуал проведут “там, где ветерок”.

Ранее мы сообщали, что лидер Беларуси Александр Лукашенко так и не считает нужным вводить в стране карантин из-за пандемии. Президент потребовал в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию, а весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. По словам Лукашенко, нельзя переводить работу в удаленный режим, к примеру, "на удаленке" не подоишь коров. Лидер Беларуси заявил о важности вопроса продовольствия, а еще призвал вирус "победить красиво" и "спасти людей достойно".


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Источник: https://comments.ua/
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