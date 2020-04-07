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«Жрать что будем?»: Лукашенко резко высказался о карантине из-за коронавируса

Лидер Беларуси Александр Лукашенко так и не считает нужным вводить в стране карантин из-за пандемии

сегодня, 16:40 1390
Автор:

• Таисия Ерохина

«Жрать что будем?»: Лукашенко резко высказался о карантине из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает считать, что в стране не нужно вводить карантинные ограничения из-за коронавирусной пандемии. Это подтверждают его слова во время совещания о поставках нефти в страну, которое транслировал телеканал "Беларусь 1".


"Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?" - сказал Лукашенко.

Президент потребовал в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию, а весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. По словам Лукашенко, нельзя переводить работу в удаленный режим, к примеру, "на удаленке" не подоишь коров. Лидер Беларуси заявил о важности вопроса продовольствия, а еще призвал вирус "победить красиво" и "спасти людей достойно".

Добавим, что в Беларуси набирает подписи петиция с требованием к властям ввести в стране карантин из-за вспышки коронавируса (подписались уже более 150 тысяч человек).

Ранее "Комментарии" писали, что Лукашенко в своем стиле высказался о пандемии, "защитившись" от коронавируса хоккеем.


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Источник: https://www.tvr.by/news/ekonomika/ekonomika_i_zhizn_lyudey_v_tsentre_lyubykh_politicheskikh_resheniy_vazhnye_aktsenty_na_soveshchanii_/
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