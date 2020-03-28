Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.03.2020

BTC/USD

6248.28

ETH/USD

128.68

LTC/USD

38.34

НБУ 28.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Хоккей против коронавируса: Лукашенко в своем стиле высказался о пандемии
НОВОСТИ Все новости

Хоккей против коронавируса: Лукашенко в своем стиле высказался о пандемии

Лидер Беларуси Александр Лукашенко ранее советовал в целях профилактики коронавируса "трактор, поле и спирт", а теперь лучшим антивирусом назвал хоккей

сегодня, 19:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Хоккей против коронавируса: Лукашенко в своем стиле высказался о пандемии

Белорусский президент Александр Лукашенко сегодня сыграл в хоккейном матче, заявив, что лед – это лучшее антивирусное средство во время коронавирусной пандемии. Об этом пишет БЕЛТА.

Так, во время состоявшегося сегодня хоккейного матча глава Беларуси сказал: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". По словам Бацьки, никакие вирусы не поменяют его график. Более того, пандемия не смогла не дать ему выйти на лед.

"Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко собрался на победный парад 9 мая в Москву. Белорусский лидер заявил, что если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Добавив, что Украина точно не прибудет в Россию на победные мероприятия.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что глава Беларуси Александр Лукашенко в своем стиле прокомментировал панику вокруг коронавируса, а также поделился с белорусами методами профилактики лихоманки. В частности, Бацька нахваливал работу в поле, дезинфекцию "градусом" и сухую сауну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-luchshe-umeret-stoja-chem-zhit-na-kolenjah-385085-2020/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...