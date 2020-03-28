Хоккей против коронавируса: Лукашенко в своем стиле высказался о пандемии

Белорусский президент Александр Лукашенко сегодня сыграл в хоккейном матче, заявив, что лед – это лучшее антивирусное средство во время коронавирусной пандемии. Об этом пишет БЕЛТА.

Так, во время состоявшегося сегодня хоккейного матча глава Беларуси сказал: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". По словам Бацьки, никакие вирусы не поменяют его график. Более того, пандемия не смогла не дать ему выйти на лед.

"Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко собрался на победный парад 9 мая в Москву. Белорусский лидер заявил, что если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Добавив, что Украина точно не прибудет в Россию на победные мероприятия.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что глава Беларуси Александр Лукашенко в своем стиле прокомментировал панику вокруг коронавируса, а также поделился с белорусами методами профилактики лихоманки. В частности, Бацька нахваливал работу в поле, дезинфекцию "градусом" и сухую сауну.

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