“Если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет”: Лукашенко собрался на победный парад

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Глава Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что будет присутствовать на параде по случаю 9 мая в Москве. Президент предположил, что кроме него в Россию на праздник вряд ли кто-то приедет. Об этом информирует агентство "Белта".
Политик заверил, что отправится в РФ, несмотря на коронавирус, ситуацию вокруг которого назвал “психозом”.
“У меня часто спрашивают: а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет”, - заявил Александр Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что в Кремле не делают никаких заявлений в связи с перспективой проведения парада на Красной площади в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, но не исключают возможности изменений в формате мероприятия.
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