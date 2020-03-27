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“Если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет”: Лукашенко собрался на победный парад

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что 9 мая в России пройдет без представителей Украины, поэтому решил быть на параде во что бы то ни стало

сегодня, 16:20
Автор:

• Елена Волкова

“Если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет”: Лукашенко собрался на победный парад

Глава Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что будет присутствовать на параде по случаю 9 мая в Москве. Президент предположил, что кроме него в Россию на праздник вряд ли кто-то приедет. Об этом информирует агентство "Белта".
Политик заверил, что отправится в РФ, несмотря на коронавирус, ситуацию вокруг которого назвал “психозом”.
“У меня часто спрашивают: а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет”, - заявил Александр Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что в Кремле не делают никаких заявлений в связи с перспективой проведения парада на Красной площади в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, но не исключают возможности изменений в формате мероприятия.


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Источник: comments.ua
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