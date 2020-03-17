Трактор, поле и спирт: Лукашенко поделился оригинальным способом защиты от коронавируса

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко в своем стиле прокомментировал панику вокруг коронавируса, а также поделился с белорусами методами профилактики "китайской" лихоманки. Видео транслировал местный канал СТВ.
Так, в нерабочее время Бацька предлагает дезинфицировать организм "градусом".
"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус", - сказал Лукашенко.
По мнению белорусского президента, лучшее средство от паники - это работа.
"Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы... Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!", - уверен Лукашенко.
Еще он посоветовал чиновникам несколько раз в
неделю посещать сухую сауну.
Ранее портал "Комментарии" писал, что как не заболеть коронавирусом во время пандемии рассказали футбольным фанатам звездные тренеры. Видеоролик с обращением опубликовали на официальном канале ФИФА в YouTube. Поучаствовать в просветительской акции именитых представителей тренерского цеха пригласила Всемирная организация здравоохранения.
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