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Трактор, поле и спирт: Лукашенко поделился оригинальным способом защиты от коронавируса

Бацька в своем стиле рассказал, как белорусам нужно защищаться от коронавируса

сегодня, 18:41 1000
Автор:

• Таисия Ерохина

Трактор, поле и спирт: Лукашенко поделился оригинальным способом защиты от коронавируса

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в своем стиле прокомментировал панику вокруг коронавируса, а также поделился с белорусами методами профилактики "китайской" лихоманки. Видео транслировал местный канал СТВ.


Так, в нерабочее время Бацька предлагает дезинфицировать организм "градусом".

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус", - сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, лучшее средство от паники - это работа.

"Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы... Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!", - уверен Лукашенко.

Еще он посоветовал чиновникам несколько раз в неделю посещать сухую сауну.

Ранее портал "Комментарии" писал, что как не заболеть коронавирусом во время пандемии рассказали футбольным фанатам звездные тренеры. Видеоролик с обращением опубликовали на официальном канале ФИФА в YouTube. Поучаствовать в просветительской акции именитых представителей тренерского цеха пригласила Всемирная организация здравоохранения.


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