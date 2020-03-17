Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.03.2020

BTC/USD

5295.49

ETH/USD

116.91

LTC/USD

34.56

НБУ 17.03.2020

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Соблюдайте дистанцию: звездные тренеры рассказали, как не заболеть коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Соблюдайте дистанцию: звездные тренеры рассказали, как не заболеть коронавирусом

Звездные футбольные тренеры записали видеообращение к фанатам и объяснили, как не заболеть коронавирусом.

сегодня, 13:56
Автор:

• Виолетта Комаровская

Соблюдайте дистанцию: звездные тренеры рассказали, как не заболеть коронавирусом

Как не заболеть коронавирусом во время пандемии рассказали футбольным фанатам звездные тренеры. Видеоролик с обращением опубликовали на официальном канале ФИФА в YouTube.

Поучаствовать в просветительской акции именитых представителей тренерского цеха пригласила Всемирная организация здравоохранения. А присоединиться к ней решили сразу несколько наставников. Советы как не заболеть коронавирусом фанатам дают Жозе Моуриньо, Арсен  Венгер, Маурисио Почеттино. Не остался в стороне и Джанни Инфантино, президент ФИФА. 

Каждый из футбольных звезд дает свою рекомендацию. Например, Моуриньо призывает соблюдать дистанцию и держаться подальше от людей, у которых есть симптомы заболевания. Кроме того, тренеры просят фанатов тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептик, одевать маску и не трогать лицо руками. Если же поднялась температура, появился кашель и стало трудно дышать, просят оставаться дома и обратиться к врачу. 


Фактически, тренерские советы по борьбе с коронавирусом ничем не отличаются от тех, о которых регулярно говорит ВООЗ. Однако, именно таким образом медики хотят достучаться к большему количеству людей. Ведь нередко те гораздо внимательнее относятся к словам своих кумиров, нежели рекомендациям врача. 

Ранее "Комментарии" писали, как отличить симптомы коронавируса Covid-19 от обычной простуды. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Vwd5qVrOZ0
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...