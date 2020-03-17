Соблюдайте дистанцию: звездные тренеры рассказали, как не заболеть коронавирусом

Как не заболеть коронавирусом во время пандемии рассказали футбольным фанатам звездные тренеры. Видеоролик с обращением опубликовали на официальном канале ФИФА в YouTube.

Поучаствовать в просветительской акции именитых представителей тренерского цеха пригласила Всемирная организация здравоохранения. А присоединиться к ней решили сразу несколько наставников. Советы как не заболеть коронавирусом фанатам дают Жозе Моуриньо, Арсен Венгер, Маурисио Почеттино. Не остался в стороне и Джанни Инфантино, президент ФИФА.

Каждый из футбольных звезд дает свою рекомендацию. Например, Моуриньо призывает соблюдать дистанцию и держаться подальше от людей, у которых есть симптомы заболевания. Кроме того, тренеры просят фанатов тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептик, одевать маску и не трогать лицо руками. Если же поднялась температура, появился кашель и стало трудно дышать, просят оставаться дома и обратиться к врачу.





Фактически, тренерские советы по борьбе с коронавирусом ничем не отличаются от тех, о которых регулярно говорит ВООЗ. Однако, именно таким образом медики хотят достучаться к большему количеству людей. Ведь нередко те гораздо внимательнее относятся к словам своих кумиров, нежели рекомендациям врача.

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