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Как отличить симптомы коронавируса от простуды и гриппа

Коронавирус и грипп имеют похожие проявления

сегодня, 11:50 1289
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как отличить симптомы коронавируса от простуды и гриппа

В связи с активным распространением коронавируса в мире, эксперты ВОЗ напомнили про основные симптомы заболевания и отметили, чем они отличаются от симптоматики гриппа и простуды. 

Специалисты говорят, что к наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относится повышенная температура, сухой кашель и быстрая утомляемость. Эти признаки легко спутать с гриппом и простудой, поэтому медикам сложно на начальной стадии диагностировать заболевание, которое уже объявили пандемией. Но отличия все же есть и эксперты советуют внимательно следить за состоянием своего здоровья.

В первую очередь, во время гриппа и простуды больной пациент не испытывает проблем с дыханием, поэтому частая одышка может указывать на коронавирус (при наличии и первых трех симптомов, указанных выше). А головная боль, чиханье, озноб и ломота в теле, которые сопровождаются повышенной температурой и кашлем более характерны для гриппа, и редко фиксируются у пациентов, больных на коронавирус. Во время простуды сильный жар и вовсе наблюдается очень редко, да и сухой кашель, как правило, больных пациентов не беспокоит. 

Эксперты ВОЗ отмечают, что у людей с коронавирусом может наблюдаться насморк и диарея, но эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. А у некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия.

Помните, что у большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, тяжелая симптоматика может возникнуть при наличии хронических заболеваний и ослабленного иммунитета. Следите за своим и здоровьем своих близких!

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Источник: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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