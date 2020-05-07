Как Украина планирует возвращать Крым: разбор тактических задач главы МИД Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке концепции возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили озвученные главой МИД "тактические задачи" и действия украинской власти в ракурсе деоккупации АРК и Севастополя.

Кулеба озвучил следующие тактические задачи, которые Украина должна совершать, чтобы обеспечить возвращение Крыма:

– оккупированный полуострова остается на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался;

– обеспечивается эффективность санкционного режима в отношении Крыма;

– продумываются дополнительные международные инструменты, которые можно задействовать для того, чтобы оказывать давление на РФ.

"Вопрос Крыма в международной повестке дня мало фигурирует"

Политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко считает озвученные главой МИД задачи очень абстрактными. Впрочем, как и все действия украинской власти в ракурсе деоккупации АРК и Севастополя.

"Давайте будем откровенными. Россия вернулась в ПАСЕ. И если вопрос Донбасса еще там как-то рассматривается, то вопрос Крыма в международной повестке дня мало фигурирует, – говорит Екатерина Одарченко. – К тому же, невозможно говорить о каком-то абстрактном возврате Крыма без урегулирования ситуации на Донбассе. Природа проблем, по сути, из одного источника. А потому важна комплексная позиция давления на РФ, в том числе через экономические аспекты".

По словам политтехнолога, Украина за последнее время не приблизилась к прагматическому подходу в рамках диалога с западными партнерами.

"Мы являемся участниками многих скандалов, но – не участниками интересных проектов, где совместно зарабатываются деньги, где можем получить выгоду сами и предоставить выгоду нашим партнерам, – поясняет Екатерина Одарченко. – Продажа земли и подыгрывание частным западным фондам – это не игра на паритете. Это наша слабость в международной позиции. И зачем кому-то такое слабое государство защищать? Тем более, что конфликт рождает ряд сложностей в евро-атлантической интеграции для нашей страны, и в экономических смыслах – для стран ЕС".

Эксперт напоминает, что РФ проинвестировала Керченский мост, вложила огромные деньги в социальные программы, в мифологию о Крыме, в инфраструктурное обеспечение.

"А потому, – подчеркивает Екатерина Одарченко, – скорее первым будет решен вопрос по Донбассу, а потом уж мы вернемся к вопросу Крыма. Но я не вижу оснований говорить о скором решении этих вопросов, учитывая нынешнее состояние внешней политики Украины".

"Путинский режим делает всё, чтобы аннексия была необратимой"

По мнению основателя международного волонтерского сообщества InformNapalm Романа Бурко, названные Дмитрием Кулебой тактические задачи, безусловно, необходимы и полезны. Однако было бы самообманом называть их путем к возвращению Крыма под контроль украинской власти.

"Дело в том, что вряд ли решение проблемы деоккупации может быть заложено в каком-то документе, вроде концепции или стратегии, – поясняет Роман Бурко. – Крым может вернуться только при стечении благоприятных обстоятельств, на формирование которых Киев сейчас, увы, не влияет".

Первым и главным обстоятельством основатель InformNapalm называет нежелание, либо неспособность российского руководства удерживать полуостров.

"Путинский режим делает всё, чтобы аннексия была необратимой – и в юридическом плане, и в экономическом, и в социально-демографическом, – подчеркивает Роман Бурко. – Просто санкции и давление тут не помогут. Международный опыт показывает, что и менее прочные режимы могут десятилетиями сидеть под санкциями, претерпевать разные неудобства, но не отказываться от своих политических целей. Чтобы позиция по Крыму изменилась, нужны поистине революционные изменения в самой России – либо кардинальная перезагрузка всей власти, либо коллапс российской государственности в ее нынешнем виде. Я больше верю во второй вариант, к нему есть определенные предпосылки, но давать четкие прогнозы – дело неблагодарное".

Второе обстоятельство – это внутреннее положение Крыма.

"Нельзя закрывать глаза на то, что там многое изменилось с 2014 года. Исчезновение фактора Москвы автоматически не приведет Крым в украинское правовое поле. Там заложено слишком много "мин": зараженное пропагандой население, кардинальный передел собственности, переориентированная на Россию инфраструктура и прочее. Не исключено, что Крым может остаться путинским заповедником после краха путинизма в самой России – и сопротивляться реинтеграции вооруженным путем", – предупреждает Роман Бурко.

Третье обстоятельство – это международный фон процесса реинтеграции, на который сейчас направлены усилия украинской дипломатии.

"В 2014 году мир был за нас, действия России осудили на главных международных площадках, кроме тех, где Москва имеет право вето, – напоминает основатель InformNapalm. – Но постепенно все начинают привыкать к сложившейся ситуации, приспосабливаться к ней, коль ничего не меняется. Я сейчас не буду высказываться об эффективности украинской дипломатии при президенте Зеленском, сравнивать ее с предшественниками. Замечу только, что в целом время играет не в нашу пользу".

Роман Бурко не исключает, что когда настанет благоприятный момент для возвращения Крыма, международное сообщество может преподнести нам неприятный сюрприз.

"Например, предложит в той или иной мере учитывать мнение населения, которое мы застанем на полуострове, – поясняет он, – особо не менять ничего в социально-экономическом и политическом укладе, дабы не нарушать чьи-то права. А то и вообще решат, что время для возвращения Крыма в Украину упущено, и предложат взамен некий особый статус для полуострова под международным контролем".

Лишь если обозначенные риски и угрозы обойдут нас стороной, возвращение Крыма возможно, считает Бурко.

"Но тут возникает следующий вопрос, – продолжает он. – Деоккупация – это не просто возвращение украинского флага на региональные органы власти. Тут как раз понадобится концепция либо стратегия переходного периода для адаптации и преодоления последствий российской оккупации. Кроме того, стоит решить, к чему мы стремимся – к возвращению к ситуации до 2014 года, или к новому статусу Крыма в составе Украины? Увы, в украинском обществе нет консенсуса в этом вопросе".

Помимо озвученного главой МИД, необходимо быть готовыми зайти в Крым – с людьми, идеологией, проектами, уверен Роман Бурко.

"Мы не знаем, когда настанет тот благоприятный момент, но не должны оказаться растерянными и разобщенными перед распахнутым окном возможностей, – уверен он. – Уже сейчас необходимо достичь внутриукраинского консенсуса по крымскотатарскому вопросу, по вопросу политического будущего Крыма и по характеру переходного периода. Нужно плотнее работать с крымским населением – поддерживать его проукраинскую часть, формулировать правильные мессиджи для безразличных и для настроенных враждебно к Украине. Необходимо всячески прививать россиянам мысль – что переезд на ПМЖ в оккупированный Крым – весьма безрассудное и чреватое последствиями решение".

В отношениях с Россией мы не должны ограничиваться крымской или донбасской повесткой, считает Роман Бурко.

"Ведь просто возвращения оккупированных территорий недостаточно. Россия должна рассчитаться за свою авантюру 2014 года, сполна заплатить за это преступление, – подчеркивает Бурко. – А мы должны получить гарантию, что Россия будет и впредь неспособна совершать против нас агрессию. Лучшая гарантия мира, это когда с Россией произойдет то же, что и с Германий в 1945 року. Сколь уж мы приближаемся к очередному юбилею, аналогия будет уместна... Этот ответ – консолидированная позиция волонтеров InformNapalm из Крыма, которые стали переселенцами из-за агрессии РФ. Вчера я советовался с ними и мы пришли к таким выводам совместно. Так что это не только мои мысли, а общая позиция сразу нескольких человек".

"Крым должен стать той "третьей ногой", которая мешает двигаться"

Политический эксперт Евгения Колесник призналась, что ее радует возвращение украинских властей к вопросу возвращения АРК. Но при этом у нее достаточно скептическое отношение к озвученному "плану".

"Всё было бы более-менее реалистично, если бы Россия действительно была ограничена в экономических и дипломатических аспектах. Но мы давно замечаем на Западе мощное пророссийское лобби, которое периодически заявляет, что "устало" от этого затяжного конфликта, – отмечает Евгения Колесник. – Реальная возможностью вернуть Крым в состав Украины – сделать так, чтобы Россия получала в разы больше потерь, чем прибыли. Чтобы Крым стал той "третьей ногой", которая мешает двигаться".

Однако сейчас положение не критично, а санкции – не смертельны. А потому РФ отметает всяческие разговоры о возврате Крыма.

По словам эксперта, чем больше неудобств Москве создаст Украина, тем больше будет вероятность, что Кремль сам пригласит за стол переговоров. Но с неудобствами именно с нашей стороны – пока не очень… Помогают скорее мировые катаклизмы.

"В связи с экономическим кризисом (в том числе – с падением цен и спроса на нефть), который усугубился из-за карантинного режима, Россия всячески стремится к снятию санкций. В данном случае может звучать аргумент о возвращении Крыма, – говорит Евгения Колесник. – Но, по моему мнению, на сегодняшний день в Украине нет такой политической силы, которая могла бы смело заявить, что у неё есть достаточно "веса", чтобы вернуть Крым".

Напомним, в Евросоюзе заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.

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