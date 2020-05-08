Из-за назначения Саакашвили Грузия вызвала посла с Украины

После назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента, Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Грузия изначально была против назначения Саакашвили на высокий пост в украинской политике. Против третьего президента в Грузии ранее открыли несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в злоупотреблению властью. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что возвращение Саакашвили в большую политику в Украине может испортить отношения между странами. Правда, тогда речь шла о назначении Саакашвили в Кабинет министров. Кстати, еще тогда премьер-министр Грузии пригрозил отозвать с Украины посла Грузии.

Теперь же Грузия вызывает посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

"Это обычная практика в дипломатии, которая свидетельствует о возникновении некоторых проблем в отношениях двух стран, необходимо провести консультацию с послом для определения последующих шагов", - сказал министр иностранных дел Грузии.

Пока непонятно, чем именно может обернуться решение президента Зеленского поставить Саакашвили во главе Исполнительного комитета реформ, но портить отношения с Украиной совсем в Грузии точно не собираются.

"Грузия разрыв дипломатических отношений сейчас не рассматривает, точно также речь не идет о пересмотре стратегического партнерства", - заявил Залкалиани.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как свое назначение прокомментировал сам Михеил Саакашвили.

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